Ngày 7/12: Giá gạo trong nước và xuất khẩu ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (7/12) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, lúa tươi vững giá.

Giá gạo trong nước và xuất khẩu hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 8.000 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.300 - 7.450; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg;; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn ít, giao dịch mua bán lai rai, giá vững. Tại Đồng Tháp, giao dịch cầm chừng, thương lái chậm mua, cho giá giảm. Tại Cà Mau, nông dân chào bán lúa lai rai, giá ít biến động. Tại An Giang, lúa ST nông dân chào nhích, các loại khác neo giá cao, tuy nhiên sức mua cầm chừng, thương lái trả thấp. Tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, nguồn lúa thu hoạch còn ít, nhu cầu mua bán chậm, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 318 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 447 - 451 USD/tấn./.