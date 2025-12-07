Sáng ngày 7/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,48%, xuống mức 98,99.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.944 VND/USD - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.138 đồng 26.408 đồng Vietinbank 26.000 đồng 26.408 đồng BIDV 26.168 đồng 26.408 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.832 - 30.762 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.941 đồng 31.519 đồng Vietinbank 29.852 đồng 31.572 đồng BIDV 30.327 đồng 31.527 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.20 đồng 174.63 đồng Vietinbank 164.42 đồng 175.92 đồng BIDV 167.43 đồng 174.89 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 7/12/2025, tăng 45 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.400 - 27.500 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm tuần 0,48%, xuống mức 98,99.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng giảm giá, kéo dài từ cuối tháng 11. Mặc dù có thời điểm phục hồi nhẹ vào cuối tuần, chỉ số đô la Mỹ (DXY) vẫn nối dài đà suy yếu của tuần trước, rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 99,00, ghi nhận mức đáy mới trong nhiều tuần, trong bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc họp quan trọng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, tỷ giá EUR/USD tiếp tục tăng tuần thứ hai liên tiếp, có thời điểm vượt mức 1,1680 và đạt đỉnh trong 7 tuần. Cặp tỷ giá GBP/USD cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,3300 kể từ cuối tháng 10/2025, nhờ tác động tích cực từ Ngân sách Anh và tâm lý bi quan kéo dài đối với đồng USD.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật tiếp tục củng cố đà phục hồi. Cặp tỷ giá USD/JPY giảm liên tiếp trong 3 ngày và xuyên thủng mốc hỗ trợ 155, lùi về mức thấp nhất trong 3 tuần khi bước vào phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Sáu, qua đó cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt của đồng bạc xanh trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế diễn biến phức tạp, đồng USD đã trải qua một tuần nhiều thách thức. Sức hấp dẫn của đồng bạc xanh suy giảm, khi các tín hiệu điều hành từ Fed vẫn chưa mang lại sự rõ ràng như kỳ vọng của giới giao dịch, khiến tâm lý thị trường duy trì trạng thái thận trọng./.