Sáng ngày 5/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND/USD, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,20%, hiện ở mức 99,06.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.945 VND/USD - 26.359 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.138 - 26.408 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.138 đồng 26.408 đồng Vietinbank 26.013 đồng 26.409 đồng BIDV 26.169 đồng 26.409 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.866 - 30.799 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.941 đồng 31.519 đồng Vietinbank 29.921 đồng 31.641 đồng BIDV 30.332 đồng 31.529 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.20 đồng 174.63 đồng Vietinbank 165 đồng 176.50 đồng BIDV 166.74 đồng 174.14 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 5/12/2025, giảm 253 đồng ở chiều mua và giảm 233 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.296 - 27.416 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,20%, hiện ở mức 99,06.

Đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ vào thứ Năm, nhưng vẫn dao động gần mức thấp nhất trong 5 tuần, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Đồng EUR giảm 0,2%, xuống 1,1649 USD. Đồng tiền chung châu Âu tiếp tục nhận được hỗ trợ từ dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy, trong tháng 11, hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR tăng trưởng nhanh nhất trong 30 tháng qua.

Đồng Yên tăng 0,2%, lên 155,015 USD, gần mức mạnh nhất kể từ ngày 17/11, trong bối cảnh kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này.

Đồng Bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3333 USD, nhưng vẫn không cách xa mức cao nhất kể từ 24/10, sau khi dữ liệu được điều chỉnh tăng về hoạt động kinh doanh đã mang đến bức tranh tươi sáng hơn cho nền kinh tế./.