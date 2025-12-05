|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.945 VND/USD - 26.359 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.138 - 26.408 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.138 đồng
|
26.408 đồng
|
Vietinbank
|
26.013 đồng
|
26.409 đồng
|
BIDV
|
26.169 đồng
|
26.409 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.866 - 30.799 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.941 đồng
|
31.519 đồng
|
Vietinbank
|
29.921 đồng
|
31.641 đồng
|
BIDV
|
30.332 đồng
|
31.529 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
164.20 đồng
|
174.63 đồng
|
Vietinbank
|
165 đồng
|
176.50 đồng
|
BIDV
|
166.74 đồng
|
174.14 đồng
Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 5/12/2025, giảm 253 đồng ở chiều mua và giảm 233 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.296 - 27.416 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,20%, hiện ở mức 99,06.
Đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ vào thứ Năm, nhưng vẫn dao động gần mức thấp nhất trong 5 tuần, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Đồng EUR giảm 0,2%, xuống 1,1649 USD. Đồng tiền chung châu Âu tiếp tục nhận được hỗ trợ từ dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy, trong tháng 11, hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR tăng trưởng nhanh nhất trong 30 tháng qua.
Đồng Yên tăng 0,2%, lên 155,015 USD, gần mức mạnh nhất kể từ ngày 17/11, trong bối cảnh kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này.
Đồng Bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3333 USD, nhưng vẫn không cách xa mức cao nhất kể từ 24/10, sau khi dữ liệu được điều chỉnh tăng về hoạt động kinh doanh đã mang đến bức tranh tươi sáng hơn cho nền kinh tế./.