(TBTCO) - Diễn biến thị trường tiền tệ tuần cuối tháng 11/2025 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.155 VND/USD, tăng 62 đồng tháng qua, trong khi USD tự do “hạ sốt” sau hai tuần giảm liên tiếp. Sức ép tỷ giá hạ nhiệt nhưng thanh khoản vẫn căng, buộc Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 106.427,6 tỷ đồng khi lãi suất liên ngân hàng nhiều kỳ hạn vượt 6%. Lãi suất huy động cũng ồ ạt tăng, ngay cả ở nhóm "big 4".

Vốn ngắn hạn căng thẳng, lãi suất liên ngân hàng vượt 6,5%

Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tháng 11/2025 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang kéo dài kỳ hạn đấu thầu thị trường mở (OMO) lên 105 ngày sau nhiều năm.

Trong báo cáo mới phát hành, Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Khách hàng cá nhân Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, nhà điều hành muốn duy trì lượng tiền bơm ra hệ thống trong thời gian dài hơn để ổn định mặt bằng thanh khoản và lãi suất liên ngân hàng trong suốt quý IV/2025, trong bối cảnh thanh khoản có phần thiếu hụt và lãi suất liên ngân hàng duy trì đà tăng mạnh từ đầu tháng 10 cho tới nay.

Tuần qua từ ngày 24/11 đến ngày 28/11, lãi suất liên ngân hàng tuần qua bật tăng mạnh ở hầu hết kỳ hạn, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn gia tăng trong hệ thống. Ngày 26/11, kỳ hạn qua đêm lên 5,74%, tăng tổng cộng 1,36 đpt.

Các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng tăng lần lượt 1,13 và 1,3 đpt, lên quanh 5,84 - 6,19%, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,83 đpt lên 6,15%. Riêng kỳ hạn 3 tháng chỉ nhích nhẹ 0,27 đpt lên 6,52%. Diễn biến này phù hợp với bối cảnh tín dụng tăng tốc cuối năm, trong khi nhu cầu thanh khoản của các ngân hàng tăng lên rõ rệt.

Thị trường tiền tệ tháng 11: Mở "van" bơm ròng hơn 106.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng khó hạ. Ảnh tư liệu.

Trên thị trường mở, tuần từ ngày 24 - 28/11 ghi nhận quy mô bơm vốn rất mạnh, với 120.604,25 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, lãi suất duy trì cố định 4%.

Bơm ròng mạnh trên 106.000 tỷ đồng, bơm mạnh kỳ hạn 91 ngày Tính chung, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 73.923,26 tỷ đồng trong tuần, nâng tổng mức bơm ròng tháng 11 lên 106.427,6 tỷ đồng, qua đó duy trì mặt bằng thanh khoản ổn định nhằm hỗ trợ nhu cầu tín dụng tăng cao cuối năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn 91 ngày chiếm tới 46%, tương đương 55.925 tỷ đồng, cho thấy Ngân hàng Nhà nước ưu tiên hỗ trợ thanh khoản ổn định hơn ở kỳ hạn dài hơn. Riêng phiên 25/11, lượng bơm kỳ hạn 91 ngày đạt 21.774,26 tỷ đồng, mức cao lịch sử, phản ánh nhu cầu vốn của hệ thống đang tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, 55.924,95 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, đưa lượng vốn OMO lưu hành lên 330.765,26 tỷ đồng, tiếp tục ở vùng đỉnh mới.

Còn trên thị trường 1, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động dù lần điều chỉnh gần nhất chưa đầy 1 tháng, việc này không chỉ diễn ra tại các ngân hàng vừa và nhỏ và cả các ngân hàng lớn.

VietinBank vừa điều chỉnh tăng lãi suất, trở thành ngân hàng thứ 21 nâng lãi suất tiền gửi từ đầu tháng 11/2025 và là "big 4" đầu tiên nhập cuộc. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới, VietinBank nâng lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng thêm 0,4 điểm phần trăm (đpt) lên 2,4%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng tăng 0,5 đpt lên 2,8%/năm. Còn các kỳ hạn 6 - 11 tháng tăng 0,6 đpt lên 3,9%/năm.

Số liệu Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tăng trưởng tín dụng tính tới cuối tháng 10/2025 đã ở mức 14,77% và nhu cầu huy động vốn cho vay của các ngân hàng tiếp tục tăng cao trong bối cảnh kích thích tăng trưởng và đầu tư trong toàn nền kinh tế.

"Với xu hướng này, áp lực tăng lãi suất cho vay có thể hiện hữu vào đầu năm 2026, khi chênh lệch lãi suất cho vay - lãi suất huy động đã thu hẹp đáng kể trong hơn 1 tháng qua" - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Tỷ giá trung tâm tăng 62 đồng, tự do nguội dần sau chuỗi tăng nóng

Về biến động tỷ giá, ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.155 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng giao dịch trong khoảng 23.897 - 26.413 VND/USD theo tỷ giá sàn và tỷ giá trần. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng nhích nhẹ, ở mức 23.948 - 26.362 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tính chung tuần qua, tỷ giá trung tâm đi lên nhẹ qua mỗi phiên, kết tuần ở mức 25.155 VND/USD, tăng 19 đồng so với cuối tuần trước và tiếp đà tăng liền mạch 4 tuần, tức tăng 62 đồng trong tháng 11/2025.

Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại Vietcombank tăng thêm 35 - 65 đồng so với cuối tháng trước, lên mức 26.132 - 26.412 đồng/USD; tại BIDV, mức tăng đồng loạt 65 đồng ở cả hai chiều, lên 26.192 - 26.412 đồng/USD.

Ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên 25.155 VND/USD, tăng 19 đồng so với cuối tuần trước và cộng 62 đồng trong tháng 11. Tỷ giá USD ngân hàng tăng tương ứng. Ngược chiều, USD tự do giảm tổng cộng 50 - 70 đồng trong tuần, còn 27.486 - 27.636 VND/USD, tương ứng "hạ sốt" tuần thứ hai sau chuỗi tăng ròng ra.

Tỷ giá USD tự do lại đi theo chiều ngược lại tuần qua, giảm liên tục 4 phiên còn 27.650 - 27.730 VND/USD, giảm 50 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán, tiếp xu hướng hạ nhiệt như tuần trước.

Diễn biến này cho thấy cơn “sốt” USD trên thị trường tự do có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi kênh chính thức được dù tăng, nhưng với các bước điều chỉnh rất nhỏ.

Chỉ số DXY, thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, ghi nhận ở mức 99,66 điểm, giảm nhẹ tuần qua.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), người được đánh giá có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất, qua đó có thể gây thêm sức ép giảm lên đồng USD. Điều này dự kiến sẽ làm đồng USD tiếp tục suy yếu thêm trong năm 2026.

Theo Chứng khoán Yuanta, bức tranh hỗn hợp về thị trường lao động không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất Fed trong tháng 12 và sự chia rẽ trong nội bộ Fed về quan điểm lãi suất ngày càng trầm trọng hơn. Thị trường cũng tăng kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 này.

Trong khi đó, đồng EUR tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng khu vực Euro và việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể sẽ kéo dài việc giữ lãi suất cao. Ngược lại, đồng JPY tiếp tục suy yếu mạnh do áp lực tăng nợ công từ gói kích thích tài khóa khiến Bộ Tài chính cảnh báo sẽ can thiệp ngoại hối và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) gợi ý có thể tăng lãi suất trong tháng 12.

Với tỷ giá EUR, Vietcombank niêm yết 29.733,48 - 31.300,93 VND/EUR, tăng 82 - 86 đồng; trong khi BIDV điều chỉnh mạnh hơn, lên 30.185 - 31.355 đồng/EUR, cao hơn cuối tháng trước 166 - 171 đồng, phản ánh đồng Euro lên giá đáng kể.

GBP là đồng tiền tăng mạnh nhất, tỷ giá GBP tại Vietcombank lên 33.948,46 - 35.389,44 VND/GBP, cao hơn 239 - 249 đồng so với cuối tháng trước; BIDV cũng nâng lên 34.529 - 35.427 VND/GBP, tăng tới khoảng 340 đồng mỗi chiều.

Trái chiều, JPY lại suy yếu, khi Vietcombank giảm xuống 163 - 173 VND/JPY, thấp hơn cuối tháng trước 2 đồng; BIDV cũng điều chỉnh về 166 - 173 VND/JPY, giảm tương ứng Vietcombank.

Với CNY, cả hai ngân hàng đều ghi nhận nhích tăng nhẹ, Vietcombank lên 3.631,32 - 3.785,46 VND/CNY, tăng 25 đồng; BIDV niêm yết 3.678 - 3.776 VND/CNY, cao hơn cuối tháng trước 26 - 27 đồng./.