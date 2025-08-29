(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tháng 8/2025 cho thấy, tỷ giá trung tâm từng áp sát mốc 25.300 VND/USD trước khi hạ nhiệt cuối tháng sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, trong khi tỷ giá EUR và GBP tiếp đà tăng mạnh. Cùng với đó, nhà điều hành hút ròng hơn 25.200 tỷ đồng qua kênh thị trường mở.

Tỷ giá trung tâm ngày 29/8 được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm thêm 28 đồng, xuống còn 25.240 VND/USD, qua đó giảm tổng cộng 58 đồng so với mức đỉnh được thiết lập. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.978 - 26.502 VND/USD. Song song, tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm tương ứng, về 24.028 - 26.452 VND/USD.

Tỷ giá USD giảm ở kênh chính thức, nhưng vọt trên thị trường tự do

Tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm, với mức hạ từ 10 - 30 đồng ở cả hai chiều. Trên thị trường tự do, USD giao dịch ở mức 26.650 - 26.720 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tuần qua 25 - 29/8, diễn biến tỷ giá USD/VND cho thấy xu hướng giảm ở kênh chính thức nhưng tăng mạnh ở thị trường tự do. Tại các ngân hàng thương mại, đơn cử Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết 26.132 - 26.502 VND/USD, tăng nhẹ 2 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 18 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD niêm yết ở mức 26.183 - 26.502 VND/USD, giảm mạnh 37 đồng mua vào và 60 đồng bán ra.

Ngược lại, thị trường tự do lại chứng kiến mức tăng vọt 140 đồng, chốt tuần ở 26.650 - 26.720 VND/USD. Việc tỷ giá chợ đen bật mạnh trong khi kênh chính thức ổn định cho thấy một bộ phận nhu cầu ngoại tệ đang tìm đến thị trường phi chính thức.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, giao dịch ở mức 98 điểm. Đà suy yếu này xuất phát từ kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Đồng USD cũng chịu áp lực mới từ những động thái chính trị, khi Tổng thống Donald Trump gia tăng ảnh hưởng đối với chính sách tiền tệ và tìm cách sa thải bà Lisa Cook - Thống đốc Fed.

DXY mất đà song tỷ giá USD vẫn tăng, EUR và GBP bật mạnh Trong tháng 8, tỷ giá trung tâm có lúc áp sát mốc 25.300 VND/USD trước khi hạ nhiệt 58 đồng từ mức đỉnh vào cuối tháng. Thị trường ghi nhận USD tăng nhẹ, chỉ số DXY giảm 2% từ mức trên 100 điểm đầu tháng. Ngược chiều, tỷ giá EUR tăng và GBP bật mạnh trên 800 VND/EUR tại nhiều ngân hàng, trong khi JPY gần như đi ngang.

Về diễn biến trong tháng 8, tỷ giá trung tâm từng sát ngưỡng 25.300 VND/USD khi đạt 25.298 VND/USD ngày 22/8 sau khi quay đầu giảm nhiệt tuần cuối tháng, giữ nguyên 25.240 VND/USD như cuối tháng 7.

Thị trường ngoại hối trong nước ghi nhận xu hướng đồng USD tiếp đà tăng, trong khi EUR và GBP bật mạnh, còn JPY gần như đi ngang.

Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá USD tăng lần lượt 142 đồng (chiều mua) và 122 đồng (chiều bán) so với cuối tháng trước (25.990 - 26.380 VND/USD). Tại BIDV, bức tranh tương tự được ghi nhận, tỷ giá USD tăng 176 đồng (chiều mua) và 135 đồng (chiều bán).

Đáng chú ý, tỷ giá EUR tăng vọt lên 29.945 - 31.524 VND/EUR, tức tăng tới 732 - 770 đồng chỉ trong một tháng tại Vietcombank.

Tỷ giá GBP thậm chí tăng mạnh hơn tại Vietcombank, đạt 34.640 - 36.111 VND/GBP, tương ứng tăng 801 - 835 đồng. Tại BIDV là 35.090 - 36.009 VND/GBP, tăng 824 - 790 đồng. Sự bứt phá của hai đồng tiền châu Âu phản ánh kỳ vọng kinh tế khu vực tăng trưởng vượt dự kiến, đồng thời chịu tác động từ việc USD suy yếu.

Can thiệp bằng bán ngoại tệ kỳ hạn, hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Theo nhận định nhóm phân tích của Chứng khoán VPBank (VPBankS), tỷ giá trong nước tiếp tục leo thang và thiết lập các kỷ lục mới và chịu tác động trực tiếp từ sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế khi DXY duy trì quanh 98 điểm.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất sẽ giảm áp lực tỷ giá Chia sẻ gần đây, ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối Nghiên cứu Đầu tư FIDT kỳ vọng, Fed sẽ sớm hạ lãi suất trong cuộc họp tới, giảm bớt rủi ro tỷ giá. Đánh giá khả năng đảo chiều chính sách tiền tệ, ông Huy cho rằng, điều này sẽ xảy ra nếu lạm phát quay trở lại và vượt ngưỡng cho phép. Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND nếu biến động quá nóng thì Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp để siết lại. Đây là hai điểm quan trọng cần quan sát, nhưng trong 6 tháng - 1 năm tới, cả lạm phát và tỷ giá dự báo vẫn trong vùng kiểm soát.

Theo VPBankS, VND tiếp tục chịu áp lực mất giá so với đồng USD, xuất phát từ nhiều yếu tố như: bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu gia tăng, nhu cầu nhập khẩu theo mùa tăng cao, dòng vốn FDI giải ngân chậm, và rủi ro thâm hụt cán cân thương mại ngày càng lớn.

"Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng áp lực này sẽ dần hạ nhiệt trong các tháng tới khi DXY tiếp tục xu hướng giảm, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Bên cạnh đó, những tiến triển gần đây trong việc hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch chính sách, đồng thời cải thiện tâm lý nhà đầu tư về triển vọng thương mại và kinh tế" - VPBankS đánh giá.

Vì vậy, nhóm phân tích khuyến nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến cung - cầu USD, song song với những thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước.

Trước sức nóng "hầm hập" của tỷ giá, ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 VND/USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm. Động thái này có ý nghĩa định hướng về điểm neo tỷ giá và thăm dò nhu cầu USD khi Ngân hàng Nhà nước thực tế chưa can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ giao ngay.

Trên thị trường mở tuần qua từ ngày 25 - 29/8, ở kênh cầm cố, có 41.552,01 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày, với lãi suất 4%; có tới 58.822,36 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố. Hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn dừng chào thầu tín phiếu từ cuối tháng 7 tới nay. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 17.270,35 tỷ đồng trong tuần qua qua kênh thị trường mở, trong đó hút ròng 4/5 phiên liên tiếp cuối tuần. Còn 181.663,71 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, không còn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Tính chung tháng qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 25.211,28 tỷ đồng qua kênh thị trường mở./.