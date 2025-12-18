Ngày 18/12: Giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới

Giá heo trên thị trường cả nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sang nay. Hiện tại, heo hơi tại ba miền được giao dịch với giá từ 60.000 đến 67.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh có giá cao nhất, đạt 67.000 đồng/kg.

Giá heo tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên sáng 18/12

Khu vực miền Bắc, sáng ngày 18/12, giá heo hơi tại thị trường phía Bắc dao động trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg, tăng 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Trong đó, tại Bắc Ninh đã lên mức 67.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồngkg, lên mức giá cao nhất cả nước.

Riêng Tuyên Quang và Cao Bằng vẫn giữ giá đi ngang ở mức 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung – Tây Nguyên, đang được bán ra với giá từ 64.000 - 66.000 đồng/kg, ổn định trong phiên sáng nay.

Riêng Đà Nẵng, lên mức 66.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại trong vùng, giá heo hơi không thay đổi so với ngày hôm trước.

Khu vực miền Nam, ghi nhận Tây Ninh và An Giang có giá heo hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 63.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi tiếp tục đi ngang.

Theo đó, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ là những địa phương đang giữ giá heo hơi ở mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Với sự điều chỉnh trong sáng nay, thị trường heo hơi đã tiếp tục lập đỉnh mới. Đồng thời, cả nước không còn địa phương nào có giá heo hơi dưới mức 60.000 đồng/kg./.