Tỷ giá USD hôm nay (16/12): Ngân hàng tiếp tục giảm, “chợ đen” bật tăng

Sáng ngày 16/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.141 VND, giảm 3 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 98,29, giảm 0,7 tương đương với mức giảm 0,11% so với chốt phiên lần trước.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.937 VND/USD - 26.351 VND/USD.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.144 đồng, giảm 3 đồng so với cuối tuần qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng quay đầu đi xuống.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.091 đồng 26.401 đồng Vietinbank 25.950 đồng 26.401 đồng BIDV 26.114 đồng 26.401 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra, hiện ở mức: 31.540 - 31.640 đồng/EUR

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.085 đồng 31.671 đồng Vietinbank 30.052 đồng 31.772 đồng BIDV 30.432 đồng 31.690 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162,90 đồng 173,24 đồng Vietinbank 164,33 đồng 175,83 đồng BIDV 166,24 đồng 173,96 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, giá USD lúc 6 giờ sáng ngày 16/12 giao dịch tại mức 27.169 đồng/USD, bán ra là 27.279 đồng/USD, giảm 88 đồng/USD ở chiều mua vào và 98 VND/USD ở chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tuy nhiên, đến 8 giờ 10 phút cùng ngày, giá USD trên thị trường tự do giao dịch ở mức 27.173 đồng/USD (mua vào) và 27.293 đồng/USD (bán ra); tăng 4 đồng/USD ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 14 đồng/USD so với thời điểm sáng sớm. Hiện chênh lệch mua - bán là 120 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 98,29, giảm 0,7 tương đương với mức giảm 0,11% so với chốt phiên lần trước.

Trong phiên gần nhất, đồng USD giảm 0,31% so với đồng yên, xuống mức 155,345.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tăng 0,16% lên mức 0,79725 so với franc Thụy Sĩ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh giảm 0,12%, xuống 1,33645 USD, còn đồng euro nhích nhẹ 0,06%, lên 1,174775 USD, hướng tới phiên tăng thứ tư liên tiếp./.