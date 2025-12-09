Sáng ngày 9/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.155 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,12%, lên ở mức 99,11.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.945 VND/USD - 26.359 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.139 - 26.409 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.139 đồng 26.409 đồng Vietinbank 26.000 đồng 26.409 đồng BIDV 26.169 đồng 26.409 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.832 - 30.762 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.913 đồng 31.490 đồng Vietinbank 29.861 đồng 31.581 đồng BIDV 30.339 đồng 31.536 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.95 đồng 174.37 đồng Vietinbank 164.02 đồng 175.52 đồng BIDV 166.78 đồng 174.23 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 9/12/2025, giảm 7 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.303 - 27.403 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,12%, lên ở mức 99,11.

Đồng USD tăng giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt vào ngày thứ Hai khi thị trường bước vào một tuần diễn ra các cuộc họp ngân hàng trung ương. So với đồng Franc Thụy Sĩ, USD tăng 0,2%, đạt 0,8066 Franc.

Dù đồng USD đã suy yếu trong ba tuần gần đây, phe mua đồng USD đã lấy lại phần nào niềm tin. Dữ liệu vị thế giao dịch hằng tuần cho thấy giới đầu cơ hiện giữ mức vị thế mua lớn nhất kể từ trước sự kiện “Ngày Giải phóng” về thuế quan do Tổng thống Donald Trump công bố hồi đầu tháng 4, khiến USD khi đó lao dốc.

Đồng Yên giảm sau thông tin về trận động đất mạnh ở Nhật Bản. Tùy mức độ thiệt hại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể phải trì hoãn kế hoạch tăng lãi suất dự kiến vào tuần tới, các chuyên gia cho biết.

USD tăng 0,3% so với Yên, lên 155,97 Yên; trong khi EUR cũng tăng 0,3%, lên 181,42 Yên.

Tại châu Âu, EUR giảm nhẹ, xuống 1,1639 USD, dù trước đó được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu khu vực đồng EUR tăng cao. Đồng Bảng Anh giữ quanh mức 1,3327 USD, hầu như không thay đổi./.