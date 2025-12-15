Ngày 15/12: Giá cà phê có xu hướng giảm, hồ tiêu duy trì mốc cao

Phiên giao dịch đầu tuần mới, cà phê trong nước ổn định, giá duy trì ở mức thấp. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm đan xen. Giá hồ tiêu cao nhất 150.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Giá cà phê

Thị trường trong nước, hiện dao động từ 98.700 - 99.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá đang giao dịch tại mức 99.200 đồng/kg, ổn định so với phiên trước. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê cũng không biến động, hiện giao dịch ở mức 98.700 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 99.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Thị trường thế giới, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật sáng 15/12, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giảm đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 84 USD/tấn, đạt mức 4122 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 94 USD/tấn, xuống mức 3845 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận giảm mạnh liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 giảm 8,25 cent/lb, đạt mức 397,2 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 4,75 cent/lb, đạt mức 330,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 448,85 cent/lb, giảm mạnh 10,9 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 5/2026 lại tăng nhẹ 1,15 cent/lb, đạt mức 404,6 cent/lb.

Giá hồ tiêu

Thị trường trong nước, tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 148.500 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hiện giao dịch hạt tiêu với giá 148.500 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Tương tự, Đồng Nai hiện cũng đang giao dịch hồ tiêu ở mức 148.500 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu ở mức 149.000 đồng/kg. Còn thương lái Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, cũng không biến động so với ngày hôm qua.

Thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) sáng 15/12/2025, hồ tiêu xuất khẩu không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.996 USD/tấn, đi ngang so với phiên trước.

Tương tự, giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng không biến động so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 9.645 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đi ngang so với hôm qua, đạt mức 6.500 USD/tấn. Tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua./.