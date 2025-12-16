Ngày 16/12: Giá cà phê đồng loạt lao dốc

Sáng 16/12, thị trường chứng kiến mức giá giảm mạnh cả giá cà phê trong nước lẫn thị trường thế giới.

Ảnh minh họa

Thị trường trong nước, khu vực Tây Nguyên giảm từ 1.900 đến 2.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm mạnh 2000 đồng/kg với hôm qua, giao dịch cùng mức 96.700 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 97.300 đ/kg, giảm 1.900 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 97.200 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 97.500 và 97.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 96,800 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 96.700 đ/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,93% (80 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.042 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,89% (76 USD/tấn), đạt 3.923 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm mạnh 2,38% (9,5 US cent/pound), xuống còn 387,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,43% (9 US cent/pound), đạt 360,3 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê robusta kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, trong bối cảnh vụ thu hoạch tại Việt Nam - quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới - hiện đang bước vào cao điểm sau khi bị trì hoãn do bão và lũ lụt.

Công ty Sucden Financial cho biết trong một báo cáo rằng thị trường đang có vùng hỗ trợ trong khoảng từ 3.900 - 3.950 USD/tấn.

“Nếu giá phá vỡ rõ ràng xuống dưới vùng này, thị trường có thể đối mặt với đợt điều chỉnh sâu hơn, hướng về các mức đáy của mùa hè,” đơn vị môi giới này nhận định./.