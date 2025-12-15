Ngày 15/12: Giá thép, quặng sắt tiếp đà giảm

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/12, giá thép, quặng sắt trên sàn Thượng Hải tiếp tục giảm. Trong nước, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Ảnh minh họa

Trên sàn Thượng Hải

Sáng 15/12, giá thép thanh kỳ hạn tháng 1/2026 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.075 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,3% (8 nhân dân tệ) so với phiên trước đó.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,2% (1,5 nhân dân tệ) xuống mức 779,5 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,02 USD lên mức 102 USD/tấn.

Cuối năm 2025, thị trường thép cây toàn cầu ghi nhận những biến động trái chiều giữa các khu vực, theo GMK Center.

Tại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước EU, giá đều tăng lên mức cao nhất nhiều tháng do nguồn cung hạn chế, yếu tố mùa vụ và nhu cầu từ các dự án hạ tầng. Ngược lại, tại Trung Quốc, tiêu thụ chậm lại vì mùa đông và lợi nhuận sản xuất thấp, nhưng giá vẫn ổn định nhờ sản lượng bị cắt giảm và kế hoạch bảo trì lò cao tại các nhà máy thép.

Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến giá thép cây tăng 3,6% lên 570 USD/tấn FOB trong giai đoạn 7/11–5/12, đánh dấu ba tháng tăng liên tiếp. Giá được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu đi lên và nguồn cung suy giảm, dù nhu cầu xuất khẩu yếu do cạnh tranh từ Bắc Phi và Trung Quốc, cùng sự không chắc chắn của EU liên quan đến cơ chế CBAM. Giao dịch chủ yếu ở quy mô nhỏ.

Tại EU, thị trường phân hóa, Bắc Âu giữ nguyên mức 605 EUR/tấn từ tháng 10, trong khi Ý tăng 3,8% trong tháng 11 lên 540 EUR/tấn và được dự báo tiếp tục nhích lên sau đợt tăng 2% của tháng 10.

Thị trường trong nước

Sáng 15/12, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể 08h00 ngày 15/12/2025, giá thép hôm nay cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.