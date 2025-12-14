Ngày 14/12: Giá bạc trong nước lao dốc

Sáng nay, giá bạc thế giới gần như không thay đổi. Trong nước, tất cả các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh, với mức giảm lên tới 96.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Sáng 14/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 14/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 96.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 99.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm mạnh, hiện niêm yết ở mức 2.011.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.041.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 131/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 2.013.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.047.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 13/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 14/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.011.000 2.041.000 2.013.000 2.047.000 1 kg 53.635.000 54.433.000 53.687.000 54.584.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.019.000 2.049.000 2.021.000 2.051.000 1 kg 53.841.000 54.645.000 53.883.000 54.696.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.329.000 2.401.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 62.106.511 64.026.507

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:21:21 sáng 14/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune, không thay đổi so với sáng 13/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.629.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.635.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 13/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:21:21 sáng 14/12/2025