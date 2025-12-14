Ngày 14/12: Giá bạc trong nước lao dốc
Sáng 14/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 14/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 96.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 99.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm mạnh, hiện niêm yết ở mức 2.011.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.041.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 131/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 2.013.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.047.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 13/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 14/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.011.000

2.041.000

2.013.000

2.047.000

1 kg

53.635.000

54.433.000

53.687.000

54.584.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.019.000

2.049.000

2.021.000

2.051.000

1 kg

53.841.000

54.645.000

53.883.000

54.696.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.329.000

2.401.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

62.106.511

64.026.507

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:21:21 sáng 14/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune, không thay đổi so với sáng 13/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.629.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.635.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 13/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:21:21 sáng 14/12/2025

