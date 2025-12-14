Ngày 14/12: Giá bạc trong nước lao dốc

|Sáng 14/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 14/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 96.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 99.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm mạnh, hiện niêm yết ở mức 2.011.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.041.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 131/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 2.013.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.047.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 13/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 14/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.011.000
|
2.041.000
|
2.013.000
|
2.047.000
|
|
1 kg
|
53.635.000
|
54.433.000
|
53.687.000
|
54.584.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.019.000
|
2.049.000
|
2.021.000
|
2.051.000
|
|
1 kg
|
53.841.000
|
54.645.000
|
53.883.000
|
54.696.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.329.000
|
2.401.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
62.106.511
|
64.026.507
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:21:21 sáng 14/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune, không thay đổi so với sáng 13/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.629.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.635.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 13/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:21:21 sáng 14/12/2025