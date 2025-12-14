Tỷ giá hôm nay (14/12): Giá USD “chợ đen” tiếp tục giảm sâu

Sáng ngày 14/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.148 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,61%, xuống mức 98,99.

Sáng 14/12, giá USD trên thị trường “chợ đen” giảm 150 đồng.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.148 đồng.

* Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.941 đồng - 26.355 đồng.

Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm nhẹ ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.125 đồng, bán ra 26.405 đồng, giảm 43 đồng ở chiều mua nhưng chỉ giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Ngược lại, một số ngoại tệ khác tiếp tục tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 143 đồng khi mua vào lên 30.380 đồng, bán ra lên 31.662 đồng; bảng Anh tăng 74 đồng khi mua vào lên 34.669 đồng, bán ra lên 35.779 đồng. Riêng yen Nhật quay đầu giảm 1,19 đồng khi mua vào xuống 164,73 đồng và bán ra còn 173,44 đồng…

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.125 đồng 26.405 đồng Vietinbank 25.945 đồng 26.405 đồng BIDV 26.120 đồng 26.405 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 28.048 đồng - 31.000 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.380 đồng 31.662 đồng Vietinbank 29.989 đồng 31.709 đồng BIDV 30.430 đồng 31.685 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164,73 đồng 173,44 đồng Vietinbank 163,21 đồng 174,71 đồng BIDV 165,71 đồng 173,39 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, chốt tuần, giá USD cũng giảm mạnh 150 đồng/USD. khi mua vào xuống 27.250 đồng/USD, bán ra còn 27.350 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt xuống mức 98,99, giảm tuần 0,61% .

Đồng USD đi xuống sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giảm lãi suất 0,25% đúng như dự báo nhưng quyết định này cũng vấp phải ba ý kiến phản đối. Fed cũng dự báo chỉ giảm thêm 1 đợt trong năm 2026 nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm sau, đưa lãi suất chuẩn của Fed xuống khoảng 3%. Kỳ vọng này cũng làm giảm giá USD...

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR và bảng Anh đều tăng giá so với đồng USD. Đồng EUR được hỗ trợ bởi kỳ vọng kinh tế khu vực đồng tiền chung ổn định hơn trong ngắn hạn, trong khi bảng Anh hưởng lợi từ một số số liệu kinh tế trong nước tích cực hơn dự báo./.