Giá cà phê trong nước hôm nay (12/12) vững đà tăng từ 500 - 600 đồng. Nhờ giá bán ở mức cao và năng suất tốt, nhà vườn cà phê thu được lợi nhuận khả quan. Trong khi đó, giá tiêu neo ở mức cao 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 101.300 - 102.000 đ/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng 500 - 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng 500 - 600 đồng/kg, dao động trong khoảng 101.300 - 102.000 đ/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng 600 đồng/kg với hôm qua, giao dịch cùng mức 101.300 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 101.800 đ/kg, tăng 500 đồng/kg. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 101.700 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 500 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 102.000 và 101.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 101.300 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 101.200 đ/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng trở lại. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 57 USD/tấn lên 4,278 USD/tấn; kỳ giao tháng 3/2026 tăng 45 USD/tấn lên 4,183 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 tăng 4,7 cent/lb lên 405,5 cent/lb; kỳ giao tháng 3/2026 tăng 7,2 cent/lb lên 379,5 cent/lb.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định. Hiện giá tiêu giao dịch trong khoảng 150.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 150.000 đồng/kg. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 148.000 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Nông ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 148.500 đồng/kg; tại Bình Phước ở mức 148.500 đồng/kg.

Nguồn cung tiêu trong dân đang giảm rõ rệt khi nhiều hộ trồng chọn giữ hàng chờ mức giá tốt hơn. Lượng tiêu lưu thông vì thế bị thu hẹp, tạo áp lực tăng giá trong ngắn hạn.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.989 USD/tấn, tăng 0,11%; giá tiêu trắng Muntok đạt 9.636 USD/tấn, tăng 0,12%.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.075 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn./.