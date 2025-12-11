Sáng ngày 11/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.154 VND/USD, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,58%, ở mức 98,65.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.948 VND/USD - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.142 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.142 đồng 26.412 đồng Vietinbank 25.995 đồng 26.412 đồng BIDV 26.172 đồng 26.412 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.788 - 30.713 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.873 đồng 31.448 đồng Vietinbank 29.790 đồng 31.510 đồng BIDV 30.242 đồng 31.439 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.28 đồng 172.59 đồng Vietinbank 162.68 đồng 174.18 đồng BIDV 165.24 đồng 172.61 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 10/12/2025, giảm 98 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.166 - 27.266 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,58%, ở mức 98,65.

Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt như EUR, Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật vào thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất, nhưng đồng thời phát tín hiệu có thể tạm dừng chu kỳ nới lỏng tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 1.

Cụ thể, đồng USD giảm 0,4% so với Franc Thụy Sĩ, xuống 0,8028 Franc, và giảm 0,2% so với Yên Nhật, xuống 156,635 yên.

Đồng EUR được giao dịch ở mức 1,1650 USD, tăng 0,2%. Tuy nhiên, sau đó USD đã hồi phục một phần./.