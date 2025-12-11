Tỷ giá USD hôm nay (11/12): Thế giới và
Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.948 VND/USD - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.142 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.142 đồng

26.412 đồng

Vietinbank

25.995 đồng

26.412 đồng

BIDV

26.172 đồng

26.412 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.788 - 30.713 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.873 đồng

31.448 đồng

Vietinbank

29.790 đồng

31.510 đồng

BIDV

30.242 đồng

31.439 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

162.28 đồng

172.59 đồng

Vietinbank

162.68 đồng

174.18 đồng

BIDV

165.24 đồng

172.61 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 10/12/2025, giảm 98 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.166 - 27.266 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,58%, ở mức 98,65.

Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt như EUR, Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật vào thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất, nhưng đồng thời phát tín hiệu có thể tạm dừng chu kỳ nới lỏng tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 1.

Cụ thể, đồng USD giảm 0,4% so với Franc Thụy Sĩ, xuống 0,8028 Franc, và giảm 0,2% so với Yên Nhật, xuống 156,635 yên.

Đồng EUR được giao dịch ở mức 1,1650 USD, tăng 0,2%. Tuy nhiên, sau đó USD đã hồi phục một phần./.