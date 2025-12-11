AmCham trao Giải thưởng trách nhiệm xã hội cho 38 doanh nghiệp

(TBTCO) - Lãnh đạo AmCham nhấn mạnh, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) đã trở thành động lực đổi mới giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ tạo giá trị bền vững, củng cố thương hiệu và đồng hành với sự phát triển của Việt Nam.

Tối 10/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) đã diễn ra lễ trao “Giải thưởng công nhận trách nhiệm xã hội doanh nghiệp AmCham 2025”, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thành viên có những hoạt động trách nhiệm xã hội đóng góp nổi bật cho cộng đồng và phát triển bền vững tại Việt Nam.

AmCham trao Giải thưởng CSR 2025 cho các doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành AmCham cho biết, trước đây, các giám đốc điều hành xem CSR của công ty như một sự áp lực từ văn phòng đại diện. Tuy nhiên, khi các khách hàng, nhân viên và xã hội ngày càng coi trọng CSR, nhiều nhà lãnh đạo đang xem nó như một cơ hội sáng tạo để củng cố hoạt động kinh doanh đồng thời cùng lúc góp phần phát triển Việt Nam.

Ông Adam Sitkoff nhấn mạnh: “CSR không còn là những khoản quyên góp đơn lẻ mà là mức độ tham gia thực chất vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Khi khách hàng và xã hội ngày càng coi trọng giá trị bền vững, CSR trở thành động lực đổi mới giúp doanh nghiệp củng cố thương hiệu và đồng hành với sự phát triển của Việt Nam”.

Các sáng kiến CSR của doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng khi góp phần cải thiện môi trường, hỗ trợ y tế, thúc đẩy giáo dục và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Những nỗ lực bền bỉ này cũng phản ánh niềm tin của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của đất nước.

Giải thưởng CSR AmCham nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích các hoạt động trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Để đạt giải thưởng CSR AmCham, doanh nghiệp phải đáp ứng 4 tiêu chí: kết hợp mục tiêu kinh doanh và nhu cầu xã hội; tạo ra lợi ích lâu dài; chia sẻ thực tiễn tốt; bảo đảm tính bền vững của chương trình.

38 doanh nghiệp được trao Giải thưởng CSR 2205 gồm: 3M, AES, AIA, Baker & McKenzie, BIDV-MetLife, Boeing, BowergroupAsia, Cassia Cottage, Chubb, Citi, Coca-Cola, Concordia International School, Corning, DKSH, ExxonMobil, FedEx Express, Ford, Freshfields, Fruit of the Loom, Gentherm, Herbalife, HP Technology, JW Marriott Hotel Hanoi, Kenan Foundation, KPMG, Lazada, Meta, Mondelez, Pacific Basin Partnership, Pacific Rim Investment and Management, PepsiCo Foods, Polaris, P&G, Regent Garment Factory, Sky International Preschool, Unilever, the United Nations International School và Visa./.