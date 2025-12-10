(TBTCO) - Ngày 10/12, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Petrovietnam tham dự hội nghị tại 39 điểm cầu trong toàn Tập đoàn.

Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam; đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, cùng hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Điểm cầu trụ sở Tập đoàn

Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ Chính phủ nhằm từng bước nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu, cán bộ làm công tác đảng, tạo sự thống nhất, liên thông, đồng bộ trong thực thi nhiệm vụ từ Đảng ủy Chính phủ đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nghị quyết và chương trình hành động Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam và đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn tham dự tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã quán triệt chuyên đề "Nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày chuyên đề "Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Điểm cầu hội trường tầng 19 trụ sở Tập đoàn

Hội nghị đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động về những kết quả đã đạt được; khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng cán bộ, đảng viên về chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đề ra.

Hình ảnh tại một số điểm cầu của Đảng bộ Petrovietnam:

Điểm cầu PVEP

Điểm cầu PV Power