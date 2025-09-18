Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

(TBTCO) - Ngày 18/9/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ tham dự Hội nghị. Hội nghị trực tuyến tại 1.143 điểm cầu với trên 12.500 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có đồng chí Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính. Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ Tài chính, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ Tài chính; Bí thư, phó Bí thư, ủy viên cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác đảng và cán bộ được giao nhiệm vụ giúp việc cấp ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết, các đại biểu sẽ nghe các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi của chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, có quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, xác định hệ thống tổ chức đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Bỏ quy định về tổ chức đảng cấp huyện gồm: huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, quy định Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện Quy định số 294 thi hành Điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu, để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị của Đảng; những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục, nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ, việc đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt của chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với từng loại hình của chi bộ và tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong khẳng định, các nội dung quán triệt, triển khai, thực hiện này là những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm trang bị những vấn đề mới về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 294-QĐ/TW ngày 6/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TW ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị lắng nghe, tập trung tiếp thu những nội dung báo cáo viên truyền đạt nhằm thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đồng chí Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ cho biết, Đảng ủy đã tiếp nhận 40 ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc, trong đó có một số vấn đề lớn cần làm rõ. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, trao đổi, thảo luận để trình tham mưu Đảng ủy Chính phủ.

