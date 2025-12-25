Bàn giao 22 Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng về Đảng bộ Bộ Tài chính

(TBTCO) - Chiều 25/12, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên tại 22 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước từ Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ Bộ Tài chính.

Công bố quyết định tại hội nghị, ông Chu Đình Động, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ cho biết, ngày 15/12/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có Quyết định số 73 về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ quyết định điều chuyển giao nguyên trạng 22 Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong và Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi lễ trao và tiếp nhận quyết định của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Đức Thanh

Danh sách cụ thể gồm:

1. Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

2. Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

3. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

4. Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

5. Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

6. Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

7. Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

8. Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

9. Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

10. Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

11. Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

12. Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam.

13. Đảng bộ Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

14. Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc.

15. Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

16. Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

17. Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà.

18. Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt.

19. Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

20. Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

21. Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam.

22. Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong đánh giá, trong quá trình 18 năm xây dựng và phát triển Khối Doanh nghiệp Trung ương, công tác xây dựng Đảng của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (nay là Đảng bộ Chính phủ) được thực hiện bài bản, sâu sắc và đúng các quy định của Trung ương. Nhiều đơn vị đã trải qua những thời điểm thăng trầm trong hoạt động, nhưng công tác xây dựng Đảng vẫn được thực hiện tốt.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

“Việc chuyển giao, tiếp nhận không đơn thuần là thay đổi về mặt tổ chức mà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Đảng bộ Bộ Tài chính đối với 22 Đảng bộ này trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh”, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Đức Phong, việc chuyển giao lần này về Đảng bộ Bộ Tài chính được thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt là triển khai Kết luận số 208 ngày 11/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy Bộ Tài chính và các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty trong quá trình chuẩn bị phối hợp chuyển giao bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kế hoạch của Đảng uỷ Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên của 22 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng phát triển.

Theo Bộ trưởng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước. Việc tiếp nhận chuyển giao 22 đảng bộ từ Đảng bộ Chính phủ về Đảng ủy Bộ Tài chính là vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất lớn.

Để triển khai công tác tiếp nhận bàn giao, Bộ trưởng yêu cầu các ban tham mưu và ba tổ công tác của Đảng ủy Bộ bám sát các quy định của Đảng, Kế hoạch số 07 của Đảng ủy Chính phủ, trước mắt tiếp nhận nguyên trạng 22 đảng bộ doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành các nội dung báo cáo trình Ban Thường vụ trước ngày 31/12/2025.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Bộ giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phối hợp tốt với các ban tham mưu của Đảng ủy Chính phủ, các cấp ủy địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy doanh nghiệp trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác chuyển giao tổ chức đảng về cấp ủy địa phương đảm bảo đúng Kết luận số 208.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, giao Ban Tổ chức chủ trì tham mưu báo cáo Đảng ủy Chính phủ chỉ định về cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ và Đảng bộ; phân công công tác đối với các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng nêu một số kiến nghị với Đảng ủy Chính phủ, với Ban Tổ chức Trung ương và các ban tham mưu để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc cụ thể liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, biên chế cán bộ… góp phần giúp Đảng uỷ Bộ Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.