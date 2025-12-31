Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2026

(TBTCO) - Chiều 31/12/2025, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy đã trình bày tờ trình về nội dung tóm tắt báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo Phó Bí thư chuyên trách Đỗ Văn Trường, dự thảo báo cáo đã được xây dựng trên cơ sở các báo cáo của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Kết cấu và bố cục đã bám sát theo đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Chính phủ.

Trong năm 2025, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo triển khai đồng bộ từ chính trị, về tư tưởng, đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đến công tác tuyên giáo và dân vận, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp…

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phùng Quốc Chí - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ và của tổ chức đảng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy thực hiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát 2025 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Hội nghị đã nghe đại diện các tổ chức đảng: Cục Thuế, Vụ Ngân sách nhà nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Cục Quản lý công sản, Học viện Tài chính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Vụ Pháp chế… trình bày tham luận. Đại diện các đơn vị đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Đảng ủy Bộ và Báo cáo Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật đã đạt được trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, bài bản. Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiện toàn đầy đủ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra; tiếp nhận, chuyển giao 22 tổ chức đảng theo Kết luận của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2026, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đơn vị nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung tham mưu điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ; tiếp tục tạo đột phá về thể chế; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân; phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an toàn tài chính - ngân sách quốc gia.

Song song với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện ngành Tài chính trong năm 2026; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tham mưu ban hành các văn bản để triển khai kịp thời các nghị quyết, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị, tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên theo mô hình mới; thực hiện hiệu quả chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát năm 2026…

“Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng trên 10% với nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đầy vinh quang. Tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ gương mẫu, nêu cao quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao”- Bộ trưởng phát biểu.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Tấn Cận. Ảnh: Đức Minh

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Tấn Cận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Hội nghị cũng thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính./.