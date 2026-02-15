Ngày 15/2: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang ngày 28 Tết

Giá lúa gạo hôm nay (15/2) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu ghi nhận diễn biến trái chiều, giá gạo Ấn Độ vững nhờ nhu cầu cải thiện, gạo Việt Nam giảm nhẹ do nhịp giao dịch chậm lại, còn Thái Lan tiếp tục trầm lắng.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định nhờ lực mua cải thiện, đặc biệt từ các thị trường châu Phi. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 353 - 359 USD/tấn, duy trì vùng giá cao nhất gần một tháng; trong khi gạo trắng 5% tấm dao động 351 - 356 USD/tấn.

Trái lại, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm nhẹ xuống 360 - 365 USD/tấn do giao dịch chững lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan neo ở mức 395 USD/tấn, thị trường nhìn chung trầm lắng. Nguồn cung năm nay có thể thu hẹp do nông dân giảm diện tích gieo trồng, song triển vọng vụ trái vụ bình thường lại tạo áp lực giảm giá./.