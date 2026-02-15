Ngày 15/2: Giá bạc trong nước và thế giới phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/2) hồi phục sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.499.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.529.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,2 USD/ounce, tăng 0,68 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước hôm nay được niêm yết ở mức 2.499.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.529.000 đồng/lượng (bán ra). Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.964.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.499.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.529.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2.501.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.535.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.034.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.039.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 15/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.499.000 2.529.000 2.501.000 2.535.000 1 kg 66.642.000 67.440.000 66.694.000 67.591.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.507.000 2.537.000 2.508.000 2.539.000 1 kg 66.848.000 67.652.000 66.890.000 67.703.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,2 USD/ounce; tăng 0,68 USD so với ngày 14/2.

Giá bạc giao ngay nhích nhẹ trong phiên cuối tuần khi số liệu lạm phát mới công bố của Mỹ cho thấy áp lực giá đang dịu lại nhanh hơn dự tính. Dù vậy, thị trường vẫn phản ứng dè dặt, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các bước đi chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Theo báo cáo của Chính phủ Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 2,5% và giảm so với mức 2,7% của tháng trước đó. Diễn biến này củng cố nhận định rằng lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể cân nhắc hạ lãi suất vào tháng 6.

Sau khi dữ liệu được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt đi xuống. Tuy nhiên, theo ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, đồng USD lại tăng giá, qua đó kìm hãm đà phục hồi của bạc.

Ngoài yếu tố điều chỉnh kỹ thuật sau đợt lao dốc hơn 30% cách đây hai tuần, chuyên gia cho rằng thị trường bạc đang bước vào trạng thái thận trọng hơn với xu hướng bám sát các dữ liệu kinh tế thay vì dựa nhiều vào tâm lý đầu cơ ngắn hạn như trước.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 15/2/2026: