Bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết năm 2026: Kỳ vọng nhiều điểm sáng

(TBTCO) - Theo VinaCapital, lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 được kỳ vọng tăng trên 18%, nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách điều hành linh hoạt và sự cải thiện của cầu nội địa.

Động lực hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đang dần ổn định và các động lực tăng trưởng nội tại được củng cố trở lại, triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết được đánh giá theo hướng tích cực hơn so với những năm trước. Theo bà Vũ Ngọc Linh - Giám đốc Bộ phận Phân tích và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital, lợi nhuận toàn thị trường trong năm nay được kỳ vọng tăng trưởng trên 18%. Mức tăng này phản ánh đồng thời sự cải thiện rõ nét của cầu nội địa và xu hướng phục hồi biên lợi nhuận của nhiều ngành kinh tế chủ chốt.

Nhìn lại năm 2025, các yếu tố chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng lợi nhuận. Sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được Bộ Chính trị ban hành, VinaCapital đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận đối với một số doanh nghiệp tư nhân lớn, căn cứ trên khả năng thích ứng nhanh và mức độ linh hoạt cao của khu vực này.

Ngân hàng là nhóm ngành trọng điểm trong danh mục của nhiều quỹ thuộc VinaCapital. Ảnh: An Thư

Trong khi đó, các định hướng chính sách liên quan đến khu vực doanh nghiệp nhà nước được dự báo sẽ phát huy tác động chậm hơn, bởi đặc thù vận hành của khu vực này cần nhiều thời gian để điều chỉnh và thay đổi. Sự khác biệt về tốc độ phản ứng khiến triển vọng lợi nhuận giữa khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có sự phân hóa trong ngắn hạn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là định hướng điều hành chính sách tín dụng. Theo bà Linh, nếu tín dụng bị siết quá mức, có thể ảnh hưởng nhất định tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ năm trước cho thấy, định hướng điều hành chính sách tín dụng thường được điều hành linh hoạt, tùy thuộc vào diễn biến GDP, hướng đến tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở cấp độ ngành, triển vọng của ngành bất động sản được đánh giá là tương đối ổn định trong ngắn hạn. Doanh số bán hàng của nhiều doanh nghiệp trong năm 2025 ghi nhận kết quả tích cực, với phần lớn sản phẩm đã được tiêu thụ. Lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay của các doanh nghiệp địa ốc chủ yếu đến từ quá trình ghi nhận doanh thu của các dự án đã bán trước đó.

Lợi nhuận năm 2026 mở ra cơ hội có chọn lọc Bức tranh lợi nhuận năm 2026 được đánh giá tích cực, với nhiều ngành ghi nhận tăng trưởng dương khoảng 15 - 30%. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các ngành và doanh nghiệp khá rõ nét, đòi hỏi nhà đầu tư và các quỹ tiếp tục lựa chọn cổ phiếu một cách thận trọng.

Bà Linh cho biết, khoảng 80 - 90% giá trị bán hàng đã được đảm bảo, qua đó giúp triển vọng lợi nhuận trong ngắn hạn của doanh nghiệp địa ốc duy trì ở mức tương đối ổn định. Tuy nhiên, những tác động từ chính sách hoặc điều kiện thị trường, nếu xuất hiện, nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh của ngành này trong năm tiếp theo.

Xét trên bình diện toàn thị trường, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt và biên lợi nhuận cao, trong khi mức định giá hiện tại được đánh giá là hợp lý. Nếu xét theo chỉ số PEG (tương quan giữa chỉ số P/E và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận), nhiều ngành hiện vẫn ở dưới ngưỡng 1 lần, trong khi tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ở mức hấp dẫn.

“Điều này cho thấy, thị trường vẫn còn dư địa cho quá trình tái định giá, với khả năng xu hướng tăng giá sẽ lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu hơn, thay vì chỉ tập trung vào một số mã dẫn dắt như giai đoạn trước” - bà Linh nhận định.

Cơ hội từ các ngành bị “lãng quên”

Ở góc độ chiến lược đầu tư, ông Thái Quang Trung - Giám đốc Đầu tư của VinaCapital cho biết, trong bối cảnh dòng tiền đang tập trung mạnh vào một số nhóm ngành quen thuộc, đội ngũ của VinaCapital lựa chọn cách tiếp cận khác biệt khi tìm kiếm cơ hội ở những lĩnh vực chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Ngành hàng tiêu dùng được xem là một trong những điểm nhấn tiềm năng, dù có tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, nhưng hiện vẫn chưa thu hút dòng tiền tương xứng.

“Quan điểm của giới đầu tư về ngành này còn khá phân hóa, khi sức mua của người tiêu dùng chưa phục hồi mạnh. Trong năm 2025, dòng tiền chủ yếu chảy vào các ngành hưởng lợi từ đầu tư công, trong khi ngoài MWG (Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động), nhiều cổ phiếu bán lẻ và tiêu dùng có hiệu suất chưa theo kịp thị trường chung” - ông Trung phân tích.

Tuy nhiên, theo đánh giá của VinaCapital, tăng trưởng từ các ngành lớn như bất động sản và tài chính sẽ lan tỏa sang các lĩnh vực liên quan, trong đó tiêu dùng được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét hơn trong năm 2026 khi nhu cầu mua sắm dần cải thiện, đặc biệt vào các mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiêu dùng niêm yết vẫn còn dư địa mở rộng thị phần nhờ sự dịch chuyển từ kênh bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại. Ngoài ra, nhóm điện tử và điện máy cũng được kỳ vọng bước vào chu kỳ thuận lợi mới, khi nhu cầu thay thế thiết bị gia tăng cùng sự xuất hiện của các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo, yếu tố mà thị trường hiện chưa phản ánh đầy đủ.

Bên cạnh hàng tiêu dùng, VinaCapital cũng dành sự quan tâm cho ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Đây là lĩnh vực thường hưởng lợi trong môi trường tăng trưởng kinh tế tương đối tích cực và lãi suất có xu hướng nhích lên, trong khi tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại Việt Nam vẫn còn thấp. Dù tồn tại những lo ngại liên quan đến rủi ro thiên tai, theo ông Trung, tác động này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong triển vọng chung của ngành. Thực tế cho thấy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì ở mức 2 con số, cho thấy dư địa tăng trưởng dài hạn còn lớn, nhưng chưa được thị trường quan tâm đúng mức.

Cuối cùng, ngân hàng vẫn là nhóm ngành trọng điểm trong danh mục của nhiều quỹ thuộc VinaCapital, song cách tiếp cận ngày càng chọn lọc hơn do triển vọng phân hóa rõ nét giữa các tổ chức. Bên cạnh đó, hai nhóm từng bị “lãng quên” trong năm 2025 là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang xuất hiện những tín hiệu tích cực ban đầu, mở ra khả năng mang lại thêm cơ hội đầu tư trong năm 2026.