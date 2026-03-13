Chứng khoán ngày 13/3: Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi về dưới 1.700 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 13/3 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư gia tăng. Lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số chính giảm về dưới ngưỡng 1.700 điểm.

VN-Index giảm hơn 13 điểm

Chứng khoán Việt Nam tiếp đà giảm điểm trong phiên cuối tuần. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đẩy VN-Index đóng cửa giảm về dưới mốc 1.700 điểm. Kết phiên VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,78%) về mức 1.696,24 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 13/3 có: MSN (+1,09), VCI (+0,96), VNM (+2,44), STB (+0,15), VHM (+2,19)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-6,88), PVT (-6,98), PLX (-6,92), GAS (-6,99), SSI (-2,57)

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 153 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và có 167 mã giảm giá.

Nhịp điều chỉnh khiến độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với đa số nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Xây dựng, bất dodọng sản và thực phẩm đồ uống là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, dầu khí và hóa chất chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 13/3.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -6,2 điểm, về mức 1.853,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 18 mã giảm giá, 3 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Thanh khoản trên sàn HOSE phiên hôm nay ghi nhận giá trị khoảng 27.428,07 tỷ đồng, tăng 0,91% về giá trị so với phiên hôm qua, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 2.695,84 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX giảm -2,1 điểm, về mức 245,84 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,9 điểm, về mức 124,75 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 477 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 397 tỷ đồng. Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị khoảng 141 tỷ đồng. Xếp sau, khối ngoại cũng rót hơn trăm tỷ vào các mã như VNM (139 tỷ đồng), MSN (133 tỷ đồng), ACB (119 tỷ đồng), VIB (116 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại BSR với giá trị khoảng 286 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VIC (133 tỷ đồng), SSI (99 tỷ đồng), VHM (97 tỷ đồng), PLX (90 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như PVD, POW, TCX, GAS và DGC cũng nằm trong danh sách bị bán ròng mạn

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 76 tỷ đồng.

VN-Index có thể tiếp tục giằng co tìm điểm cân bằng

Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa trong sắc đỏ khi lực bán xuất hiện sớm tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VPL, VRE và SSI, kéo VN-Index nhanh chóng lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm.

Sau đó, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại ở một số cổ phiếu bán lẻ và thực phẩm như VNM, SAB, BAF, VHC và IDI, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn chi phối tại nhóm ngân hàng và chứng khoán khi các mã như CTG, BID, HDB, VND, TCX và ORS đồng loạt giảm điểm, trong khi APG giảm sàn. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 1,15 điểm.

Sang phiên chiều, số lượng cổ phiếu giảm tiếp tục gia tăng khiến chỉ số nới rộng đà giảm. Áp lực bán mạnh xuất hiện tại nhóm dầu khí và vận tải khi GAS, PLX, PVT và BSR giảm sàn; các mã PVD, PVP, HAH, VTP và VOS cũng giảm hơn 2%.

Trong rổ VN30, thị trường ghi nhận 18 mã giảm, 9 mã tăng và 3 mã đứng giá. Một số cổ phiếu như GVR, DGC và MWG giảm trên 3%. Bên cạnh đó, các cổ phiếu phân bón và hóa chất như DPM, DCM, BFC và CSV cũng điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tập trung vào nhóm bất động sản và xây dựng khi NVL, FCN và HHV tăng trần; các mã LCG, TCH, VCG, CTI, CII và CTD tăng trên 2,8%.

VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai sau nhịp hồi phục kỹ thuật trước đó. Ảnh: T.L

Về kỹ thuật, đồ thị ngày của VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai sau nhịp hồi phục kỹ thuật trước đó, hình thành cây nến đỏ nhỏ dạng Doji. Điều này cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện khi chỉ số tiệm cận các vùng kháng cự ngắn hạn.

Hiện tại, VN-Index tiếp tục đóng cửa dưới các đường trung bình quan trọng như MA5, MA10 và MA20, đồng thời nằm dưới cả MA50, phản ánh xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái kém tích cực sau nhịp điều chỉnh mạnh gần đây.

Theo kịch bản trung lập, VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co để tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn biến động mạnh. Vùng 1.680–1.690 điểm đang đóng vai trò là hỗ trợ gần. Nếu lực cầu cải thiện và giúp chỉ số giữ vững khu vực này, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật hướng lên kiểm định vùng 1.740–1.760 điểm.

Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index đánh mất mốc 1.680 điểm, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực 1.640–1.660 điểm cần được tính đến.

Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì trạng thái phòng thủ, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và tránh mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật. Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi thị trường giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn./.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế lõi ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đồng thời cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh hơn. Nhóm ngành ưu tiên vẫn là ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, dầu khí và các cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản vững và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong trung – dài hạn.