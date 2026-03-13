Chứng khoán phái sinh ngày 13/3: Sắc đỏ áp đảo, dòng tiền sôi động khi VN30-Index rung lắc

(TBTCO) - Sắc đỏ tiếp tục bao phủ cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên thị trường phái sinh sôi động hơn đáng kể trong bối cảnh thị trường rung lắc.

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục xu hướng điều chỉnh. VN30-Index mở cửa giảm gần 20 điểm, có thời điểm chạm mốc 1.840 điểm chỉ sau nửa tiếng giao dịch đầu tiên. Các cổ phiếu từng tăng khá các phiên trước như PLX và GVR chịu áp lực bán khá mạnh ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, đến giữa phiên sáng, dòng tiền bắt đầu có sự phân hóa khi nhóm ngân hàng với các cổ phiếu như STB và VIB tăng khá tốt. Nhờ đó, VN30-Index đã thu hẹp đáng kể mức giảm và dần tiến sát mốc tham chiếu. Cổ phiếu nhóm thực phẩm tiêu dung như VNM và SAB đều tăng khá. Tuy nhiên, lực cầu chưa đủ mạnh để tạo bứt phá.

VN30-Index giao dịch giằng co trong biên độ hẹp và đóng cửa giảm 6,2 điểm xuống 1.853,6 điểm. Sắc đỏ áp đảo với có 9 mã tăng, 18 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu. Dòng tiền trên thị trường cơ sở dè dặt hơn hôm qua với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 13.193 tỷ đồng.

Trái lại, dòng tiền tham gia sôi động hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Tổng khối lượng giao dịch tăng hơn 12% so với phiên trước. Hoạt động giao dịch của các trader trở nên sôi động hơn trong bối cảnh thị trường rung lắc quanh vùng hỗ trợ.

Giá các hợp đồng tương lai giảm sâu hơn so với chỉ số cơ sở. Diễn biến tiêu cực hơn đã nới rộng mức chênh lệch âm. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index kỳ hạn gần nhất (41I1G3000) đóng cửa tại 1.840 điểm, giảm 0,70% so với phiên trước. Tương ứng, chênh lệch âm nới rộng lên khoảng -13,6 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì trạng thái chênh lệch âm khá rộng. Với việc giá hợp đồng giảm mạnh hơn chỉ số cơ sở, tâm lý trên thị trường phái sinh vẫn nghiêng về kịch bản thận trọng trong ngắn hạn.