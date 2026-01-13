Thuế TP. Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc” triển khai công tác thuế ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Ngày 13/1, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 và ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Cơ quan Thuế và UBND xã, phường, đặc khu TP. Hải Phòng.

Ra quân quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhiều chính sách thuế, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế mới được triển khai, đi vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời, TP. Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các hoạt động cảng biển, logistics, dịch vụ, thương mại, du lịch kéo theo sự gia tăng nhanh các hoạt động kinh doanh tại cơ sở, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn, rõ trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn nữa giữa cơ quan thuế và chính quyền cơ sở ngay từ đầu năm và trực tiếp từ từng địa bàn.

Theo đó, Thuế TP. Hải Phòng ra quân quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên cơ sở 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá đã đề ra trong công tác quản lý thuế với chủ đề năm 2026 xuyên suốt: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng trao Quyết định giao nhiệm vụ năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc Thuế TP. Hải Phòng.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng tin tưởng, quy chế được ký kết sẽ là nền tảng cho việc triển khai phối hợp thường xuyên hơn, thực chất, kịp thời và hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông Trường cho hay, việc ký quy chế phối hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa cơ quan thuế và UBND các xã, phường, đặc khu thành phố nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cơ sở, giúp công tác quản lý thuế trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, minh bạch. Đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Quy chế phối hợp không chỉ là văn bản hành chính, mà là cam kết về trách nhiệm, sự đồng hành và chia sẻ mục tiêu chung, cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.

Cơ quan thuế ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND các xã, phường, đặc khu TP. Hải Phòng.

Trên cơ sở triển khai nhiệm vụ và quy chế phối hợp hôm nay, Thuế TP. Hải Phòng cam kết, chỉ đạo các Thuế cơ sở tăng cường trao đổi, phối hợp thường xuyên với UBND các xã, phường, đặc khu thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và chính quyền cơ sở, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả đạt được của Thuế TP. Hải Phòng, các sở, ngành và đặc biệt là chính quyền các xã, phường, đặc khu trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Trần Văn Quân nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Cơ quan Thuế và UBND 114 xã, phường, đặc khu có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để xác định rõ trách nhiệm, vai trò của từng cấp, từng ngành, nhất là vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý thuế; tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu, phối hợp chặt chẽ trong quản lý người nộp thuế, quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách; phát huy vai trò của chính quyền xã, phường, đặc khu trong việc nắm chắc địa bàn, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Phó Chủ tịch yêu cầu, đối với Thuế TP. Hải Phòng và các Thuế Cơ sở phải chủ động tham mưu, thường xuyên báo cáo và đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả cho UBND các xã, phường để có sự chỉ đạo kịp thời, thống nhất.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa ngành Thuế, với mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” , giúp cơ quan thuế, người nộp thuế giảm chi phí và thời gian, góp phần hỗ trợ tối đa, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người nộp thuế phát triển sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Còn đối với UBND các xã, phường phải chủ động chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong mọi khâu của công tác quản lý thu. Khẩn trương thành lập các Ban chỉ đạo, Đoàn kiểm tra liên ngành để chống thất thu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh mới, phức tạp như thương mại điện tử, dịch vụ logistics, kinh tế số…

Phó Chủ tịch đề nghị, cơ quan thuế và UBND 114 xã, phường, đặc khu ngay sau hội nghị, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và thực chất.