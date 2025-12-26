Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025 do đơn vị thực hiện lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 133,9% dự toán pháp lệnh, bằng 120,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 30,8% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra 25%, đây là điểm nhấn nổi bật, ghi dấu một năm bứt phá hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Chiều 25/12, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân; Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh.

Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 đã vượt xa kỳ vọng

Đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2025, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị, đặc biệt phải thực hiện công cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho10 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác năm 2025. Ảnh: Đức Việt.

Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết tâm, quyết liệt của Ban lãnh đạo Thuế thành phố, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ công chức, người lao động, năm 2025 nhiệm vụ thu ngân sách đã đạt và vượt xa kỳ vọng, đánh dấu một cột mốc mới: Tổng thu nội địa đạt 100.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 230/NQ-CP ngày 10/8/2025 của Chính phủ đề ra 25%.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân ghi nhận và biểu dương những thành tích Thuế thành phố đã đạt được trong năm 2025. Phó Chủ tịch Trần Văn Quân yêu cầu, Thuế TP. Hải Phòng cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chủ động phân tích các khoản thu, sắc thuế để đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, dự báo kịch bản thu ngân sách của từng tháng, quý và cả năm để đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán được giao, đặc biệt trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với 114 xã, phường, đặc khu của Thành phố. Trong đó, tập trung quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chú trọng chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; tăng cường kiểm tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, không gây phiền hà cho doanh nghiệp; đồng thời, cùng với các sở, ngành chủ động tham mưu cho Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Ban chỉ đạo, các Tổ tăng cường công tác thu NSNN của Thành phố theo từng chuyên đề, lĩnh vực…

Theo ông Trường, có được kết quả trên là nhờ đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế, trong đó mô hình quản lý đối tượng kết hợp với chức năng được tập trung triển khai hiệu quả. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực với nhiều thay đổi đột phá, sử dụng đa kênh và tích cực tương tác qua các nền tảng số như: fanpage, zalo, bản tin thuế...

Công tác kiểm tra thuế, phân tích rủi ro, chống thất thu NSNN đánh dấu một cột mốc lớn, đây là năm đầu tiên có số tăng thu NSNN qua kiểm tra đạt gần 1.800 tỷ đồng với nhiều chuyên đề được thực hiện, mang đến sự công bằng, minh bạch trong môi trường kinh doanh.

Đáng chú ý, công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và thu khác chứng kiến một năm có nhiều thay đổi đột phá trong chính sách, nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Theo đó, Thuế thành phố đã đẩy mạnh chuẩn hoá, làm sạch, xây dựng cơ sở dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”; phối với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng để hỗ trợ các hộ kinh doanh chuẩn bị, kịp thời chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh từ khoán sang kê khai, xoá bỏ thuế khoán từ 1/1/2026.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, chuyển đổi số ngành thuế được triển khai toàn diện đến tất cả các mặt công tác, lĩnh vực, nhiệm vụ, là một trong hai khâu đột phá năm 2025 với 4 ứng dụng hỗ trợ được xây dựng nhằm phân tích, cảnh báo, theo dõi, nhắc nhở, từ đó thông tin đến NNT để kịp thời điều chỉnh, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, giúp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, làm nền tảng cho mục tiêu tuân thủ tự nguyện của NNT…

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Việt.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế chúc mừng Thuế TP. Hải Phòng đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2025.

Phó Cục trưởng cho biết, năm 2026, dự toán thu nội địa năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho TP. Hải Phòng là hơn 103.000 tỷ đồng, do vậy, để hoàn thành vượt dự toán 10% trong năm sau là một thách thức không nhỏ.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, ông Minh yêu cầu, Thuế TP. Hải Phòng cần bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Tổng rà soát nguồn thu theo ngành nghề, địa bàn, nhóm đối tượng và từng NNT, nhận diện đầy đủ các nguồn thu tiềm năng, những khu vực còn dư địa thu để có giải pháp quản lý, khai thác tăng thu NSNN.

Tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai thuế. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, rà soát, xác định đầy đủ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng triển khai.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho các tập thể thuộc Thuế TP. Hải Phòng có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân thuộc Thuế TP. Hải Phòng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác năm 2025. Nhiều tập thể, cá nhân khác được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế vì có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị, Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Thuế trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách. Đồng thời, cần tăng cường chống gian lận về hóa đơn và hoàn thuế, phối hợp triển khai các chuyên đề lớn do Cục Thuế chủ trì, trong đó có giám sát các hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, đơn vị sẽ bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Cục Thuế, của Thành phố để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu.

Cùng với đó, tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh góp phần tăng thu cho NSNN, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2026.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen cho 8 tập thể thuộc Thuế TP. Hải Phòng.