Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: Nói đi đôi với làm, làm đến cùng

Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau 5 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc, sớm hơn 1,5 ngày so với chương trình ban đầu.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, đại diện thế hệ trẻ, các vị khách quốc tế. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Theo đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội, trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta tiếp tục nhận được rất nhiều thư, điện, thông điệp chúc mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội nhận thêm 339 thư, điện chúc mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó có: 58 thư điện từ các chính đảng; 11 thư điện, thông điệp từ các tổ chức quốc tế và khu vực; 62 thư điện từ các cá nhân; 120 thư điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài; và 88 thư điện từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài cũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Các chính đảng, tổ chức và cá nhân quốc tế nhìn nhận Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam mà còn là cột mốc định hướng chính sách phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới, có tác động nhất định tới hợp tác khu vực và toàn cầu.

Tiếp theo, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội.

"Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của Nhân dân. Trước toàn thể Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ; kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân", Tổng Bí thư phát biểu.

Đồng chí Tô Lâm khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng; làm việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt.

Theo Tổng Bí thư, hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương hình thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư nêu phương châm: "đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, được việc". Đồng thời, đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống tiêu cực.

Đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Các đồng chí đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, bồi đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bày tỏ mong muốn được tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng; tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận; tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân, Tổng Bí thư cho biết, sự đồng hành của các đồng chí là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn đại biểu Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; cảm ơn các đồng chí đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã luôn hướng về Đại hội, dành cho Đảng tình cảm và sự ủng hộ./.