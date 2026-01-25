(TBTCO) - Đến nay, tổng giá trị giải ngân tại dự án Cảng Hàng không Quảng Trị đạt 302,1 tỷ đồng. Dự án đang triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: đường cất hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu…

Theo Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (doanh nghiệp dự án), đến nay dự án Cảng Hàng không Quảng Trị đã hoàn thành hạng mục sân đỗ máy bay và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công.

Bên cạnh đó, các nhà thầu vẫn đang tích cực triển khai thi công đồng bộ các hạng mục quan trọng khác như đường cất hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và hạ tầng kỹ thuật…

Tại gói thầu XL03, hiện nhà thầu đang triển khai các hạng mục xử lý nền đất yếu, đắp đất nền, đóng cọc xi măng đất, đắp đất khu B đường cất hạ cánh; san cấp phối đá dăm đường cất hạ cánh, đổ bê tông xi măng lớp dưới mác M150 và lớp trên M350, đào bóc lớp phủ bề mặt đường công vụ… Khối lượng gói thầu hiện nay đạt khoảng 41% so với kế hoạch.

Toàn cảnh công trường Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Đối với gói thầu XL04 thi công nhà ga hành khách, nhà thầu đã hoàn thành thi công móng cầu tháp CT1. Bên cạnh đó, hạng mục thi công móng và đào đất móng nhà ga hành khách đạt 98% khối lượng; thi công lấp đất móng đạt 95% khối lượng, thi công bê tông lót dầm, sàn đạt 90% khối lượng… Tổng khối lượng thi công luỹ kế đạt khoảng 41,47% so với kế hoạch.

Tại gói thầu XL05 thi công tháp kiểm sát không lưu, hiện nhà thầu đang thi công cọc, đắp đất, kết cấu thép, ván khuôn, bê tông, móng cầu tháp… với sản lượng lũy kế đạt khoảng 37,28% so với kế hoạch…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện mỗi ngày trên công trường Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị có khoảng 400 nhân công. Hệ thống phương tiện, thiết bị được huy động với hàng chục xe ben, xe tải các loại, máy ủi, máy lu, máy san, máy rải bê tông; 5 giàn khoan xử lý nền đất yếu cùng hàng chục thiết bị, máy móc khác. Việc tăng cường nhân lực, thiết bị nhằm bù tiến độ chậm trước đó và đáp ứng yêu cầu hoàn thành dự án theo hợp đồng BOT.

Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 19/1/2026, tổng giá trị giải ngân tại dự án đạt 302,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã hoàn thành góp vốn chủ sở hữu 3 đợt với tổng giá trị là 308 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Giao thông T&T là 261,715 tỷ đồng; tổng vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Cienco4 là 46,185 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành ký kết hợp đồng vay vốn với tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án vào ngày 5/12/2025 và đang thực hiện các thủ tục để giải ngân các khoản vay theo kế hoạch.

Mới đây, tại chuyến kiểm tra thực địa dự án trong tháng 12/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi công các hạng mục chính và đường cất, hạ cánh; huy động máy móc, thiết bị, nhân công tận dụng khi có thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến (tay cầm thước chỉ) kiểm tra tiến độ thực địa dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: Trường Nhật

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Lê Đức Tiến chỉ đạo UBND xã Cửa Việt vận động người dân tạm cư để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công. Trong đó, đối với việc di chuyển vị trí các trường học do ảnh hưởng bởi dự án, giao địa phương nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng trường học và các sở, ban, ngành hướng dẫn địa phương các thủ tục liên quan để thực hiện việc di chuyển trường học đến nơi mới, trên cơ sở đảm bảo thuận tiện, an toàn cho các em học sinh, người dân khi tham gia giao thông.

Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, nhà đầu tư đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án là Công ty CP Tập đoàn T&T. Dự án được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021. Trong đó, Dự án thành phần 1 thực hiện giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 2 thực hiện xây dựng dự án.

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 5.821,073 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại các xã Gio Linh, Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị./.