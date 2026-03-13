Tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu

(TBTCO) - Lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương đồng loạt tăng cường kiểm tra cửa hàng bán lẻ xăng dầu và doanh nghiệp phân phối nhằm ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, bảo đảm nguồn cung. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt đó, thị trường xăng dầu tại nhiều địa phương vẫn hoạt động ổn định, các cửa hàng cơ bản chấp hành quy định về niêm yết và bán đúng giá.

Lực lượng quản lý thị trường đồng loạt vào cuộc

Những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị và an ninh quốc tế trong thời gian gần đây, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước bối cảnh đó, Bộ Công thương đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo yêu cầu của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố phải chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.



Các doanh nghiệp bán lẻ được yêu cầu tuyệt đối không đầu cơ, găm hàng hoặc tự ý đóng cửa, ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ảnh: An Thư

Tại Hà Nội, Sở Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động cân đối nguồn hàng theo kế hoạch nhập khẩu cũng như nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu trong nước nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối. Các doanh nghiệp bán lẻ được yêu cầu tuyệt đối không đầu cơ, găm hàng hoặc tự ý đóng cửa, ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại hơn 450 cửa hàng. Kết quả cho thấy, phần lớn cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bình thường, nguồn cung cơ bản được bảo đảm và chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất thường.

Bám sát địa bàn, giám sát 24/24

Không chỉ ở các đô thị lớn, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tại Ninh Bình, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tổ chức giám sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Nội dung cam kết tập trung vào các vấn đề trọng tâm như bán đúng số lượng và chất lượng xăng dầu, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tự ý ngừng bán hàng khi chưa có lý do chính đáng, không kinh doanh xăng dầu nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.

Bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch Ông Trần Việt Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khẳng định, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu không chỉ nhằm ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý, mà còn góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để giữ ổn định thị trường trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động như hiện nay.

Các cơ sở cũng cam kết không đầu cơ găm hàng, không bán nhỏ giọt nhằm tạo khan hiếm giả và phải duy trì hoạt động bán hàng đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Tại Gia Lai, các đội quản lý thị trường cũng tiến hành giám sát và ký cam kết chấp hành pháp luật với toàn bộ 43 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Nội dung kiểm tra bao gồm điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, thời gian bán hàng, chất lượng xăng dầu và hệ thống đo lường tại các cột bơm.

Kiên quyết ngăn chặn găm hàng và tăng giá trái quy định

Nhiều địa phương khác như Vĩnh Long, Cà Mau, Lào Cai hay Thanh Hóa… cũng đã triển khai các đợt kiểm tra diện rộng đối với các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tại Vĩnh Long, lực lượng quản lý thị trường đã giám sát hoạt động kinh doanh của khoảng 120 tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến cung cầu và giá bán, qua đó ngăn chặn hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung hoặc tự ý tăng giá.

Ở Đắk Lắk, lực lượng quản lý thị trường cho biết, đến nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm các quy định về găm hàng, tăng giá trái phép hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc.

Ở Thanh Hóa, các đội quản lý thị trường tổ chức trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận như bán nhỏ giọt, rút ngắn thời gian mở cửa hoặc găm hàng chờ tăng giá…

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc tăng cường kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện và xử lý vi phạm mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định. Công tác tuyên truyền và ký cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế nguy cơ xảy ra các hành vi trục lợi.