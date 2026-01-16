Linh hoạt điều hành giá và đảm bảo nguồn cung xăng dầu

(TBTCO) - Năm 2025, giá xăng dầu đã bám sát thị trường thế giới, ổn định thị trường trong nước. Ngay từ những ngày đầu năm 2026, việc đảm bảo nguồn cung mặt hàng này đang được triển khai đồng bộ, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025 công tác điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 80/2023/NĐ-CP. Kể từ khi thực hiện điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày/lần, mức biến động giá giữa hai lần điều chỉnh cơ bản không lớn, giá xăng dầu trong nước đã cơ bản bám sát diễn biến giá thế giới.

Theo đó, giá xăng dầu cuối năm duy trì ở mức thấp hơn so với đầu năm, quý II có mức giá giảm sâu nhất và quý IV hầu hết các mặt hàng tiếp tục giảm nhẹ so với quý III. Điều này góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Năm 2025, giá xăng dầu đã bám sát thị trường thế giới. Ảnh: An Thư

Bên cạnh đó, Nhà nước chưa sử dụng Quỹ Bình ổn giá để can thiệp, qua đó đảm bảo cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời góp phần giữ ổn định mặt bằng giá...

Trong năm 2025, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 52 kỳ điều điều hành và 53 lần điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng E5RON92 có 28 lần tăng, 25 lần giảm; xăng RON95-III có 27 lần tăng, 26 lần giảm; mặt hàng dầu diesel có 24 lần tăng, 29 lần giảm; dầu hỏa có 30 lần tăng, 23 lần giảm; dầu madut có 22 lần tăng, 31 lần giảm.

Ở góc độ nghiên cứu, ThS. Đoàn Tiến Quyết - Bộ phận Phân tích dữ liệu (Viện Dầu khí Việt Nam) cho hay, trong năm 2025, giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới dao động ở mức khoảng 80 - 86 USD/thùng, biến động giảm khoảng từ 3 - 13% so với năm trước, tuỳ thuộc từng mặt hàng. Nhìn chung xu hướng giảm giá của các mặt hàng xăng dầu trên thế giới khiến cho xu hướng giá trên thị trường nội địa cũng diễn biến đồng pha và không có sự khác biệt.

Về nguồn cung, theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), tổng nguồn xăng dầu các loại cho tiêu thụ thị trường nội địa cả năm 2025 ước khoảng 28,6 triệu m3/tấn, tương đương khoảng 97% tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phân giao từ đầu năm 2025, tăng 2,1% so với thực hiện tổng nguồn năm 2024. Như vậy, năm 2025, các doanh nghiệp đã nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cũng như lượng xăng dầu đã được Bộ Công thương phân giao.

Đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán 2026

Dự báo năm 2026, ThS. Đoàn Tiến Quyết - Bộ phận Phân tích Dữ liệu thuộc Viện Dầu khí Việt Nam cho hay, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu nhưng khả năng xảy ra gián đoạn nguồn cung quy mô lớn được các tổ chức dự báo quốc tế đánh giá ở mức thấp, thị trường xăng dầu thế giới được kỳ vọng vận động theo hướng ổn định hơn, với nguồn cung tiếp tục gia tăng và nhu cầu tăng trưởng ở mức vừa phải. Giá xăng dầu thế giới nhiều khả năng dao động trong vùng 65 - 75 USD/thùng.

Trong bối cảnh đó, công tác điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp tục đòi hỏi sự theo dõi sát sao diễn biến thị trường quốc tế, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt, nhằm vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ ổn định tăng trưởng kinh tế.

Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công thương đã làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội nhằm kiểm tra Kế hoạch đảm bảo nguồn cung xăng dầu cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tại buổi làm việc, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội dự báo nhu cầu xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sẽ tăng so với mức tiêu thụ bình quân, đặc biệt với xăng và dầu diesel phục vụ sản xuất, kinh doanh, vận tải và dân sinh. Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đã xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung xăng dầu cụ thể cho từng tháng; ưu tiên tối đa nguồn nhập từ các nhà máy lọc dầu trong nước để cung ứng ra thị trường, đồng thời bổ sung nguồn nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt cục bộ.

Nhằm chủ động nguồn cung từ sớm, từ xa, Petrolimex cho biết, ngay từ cuối năm 2025, tập đoàn đã tổ chức đàm phán các hợp đồng mua hàng dài hạn năm 2026 với các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.

Đối với nguồn cung xăng dầu dịp Tết Nguyên đán, trong tháng 1/2026, dự kiến nhu cầu khoảng trên 1,1 triệu m3, tấn. Ngay từ tháng 12/2025, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn và đàm phán mua hàng tháng 1/2026. Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn đã tạo nguồn được gần 1 triệu m3, tấn và đáp ứng 90% nhu cầu dự kiến. Thông thường sau Tết nhu cầu giảm mạnh. Với lượng hàng từ các hợp đồng dài hạn (trong nước và nhập khẩu), Tập đoàn hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này.