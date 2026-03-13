(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.Hồ Chí Minh ghi nhận tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,6% cùng kỳ năm trước. Đà tăng của công nghiệp, bán lẻ và xuất khẩu đang tạo nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 - 11% trong năm nay.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó dự báo, TP. Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trong hoạt động công nghiệp - thương mại ngay từ đầu năm 2026.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, những tháng đầu năm, đặc biệt là giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vừa là phép thử đối với năng lực điều hành của các cơ quan quản lý, vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, kết quả 02 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6%, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ tăng 2,6%. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 16,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 8,8% của cùng kỳ.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 316.459 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Riêng bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 149.363 tỷ đồng, tăng 13,6%. Kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng đầu năm ước đạt 14,72 tỷ USD, tăng 10,58% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với các kết quả tăng trưởng, ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm tạo động lực phát triển dài hạn cho nền kinh tế. Trong đó có việc thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị tăng cao”, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu.

Thành phố cũng đang triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và chuyển đổi số trong sản xuất, hướng tới mô hình sản xuất thông minh. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, đặc biệt khi TP. Hồ Chí Minh vận hành hiệu quả Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế nhằm thu hút dòng vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Trên nền tảng các kết quả đạt được, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10 - 11%. Ngành Công Thương cũng đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11%; điện phân phối tăng tối thiểu 7%.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa dự kiến tăng 11,5%, góp phần đưa doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 15%. Ngành logistics phấn đấu tăng trưởng từ 14–15%, hỗ trợ doanh thu vận tải tăng hơn 20%, trong khi kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng 10% so với năm 2025.

Trong bối cảnh môi trường kinh tế - chính trị toàn cầu năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở Công Thương khẩn trương xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo, bên cạnh việc xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản dự phòng, Sở Công Thương cần nêu cao tinh thần kiên định thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Thành phố đã đề ra cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030” - ông Vinh nhấn mạnh./.