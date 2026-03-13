Rà soát Quy hoạch giao thông kết nối sân bay Măng Đen, Vân Phong

(TBTCO) - Nếu hai cảng hàng không tiềm năng Măng Đen, Vân Phong được bổ sung vào quy hoạch sẽ tạo cơ sở pháp lý để các địa phương tổ chức huy động nguồn vốn tư nhân theo cơ chế đột phá, hình thành hệ thống hạ tầng hàng không đồng bộ, hiện đại.

Đồng thuận cao

Giữa tháng 2/2026, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương liên quan đề nghị tham gia ý kiến về hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Có hai nội dung quan trọng trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch mà Bộ Xây dựng xin ý kiến, gồm: bổ sung Cảng hàng không Măng Đen, Cảng hàng không Vân Phong và điều chỉnh cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ 4C lên 4E.

Cụ thể, Cảng hàng không Măng Đen (Quảng Ngãi) có quy mô cấp sân bay 4C; ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch là 4.933 tỷ đồng; tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 350 ha. Cảng hàng không Vân Phong (Khánh Hòa) có quy mô cấp sân bay 4E; ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch là 9.214 tỷ đồng; tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 497,1 ha.

Phối cảnh tổng thể Cảng hàng không Vân Phong (Khánh Hòa).

Tại Công văn 2776 trả lời Bộ Xây dựng về nội dung này, Bộ Tài chính cơ bản thống nhất với các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen, Cảng hàng không Vân Phong và nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị vào điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen, Cảng hàng không Vân Phong và nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị có liên quan, kết nối hạ tầng với các tỉnh lân cận, đồng thời tác động trực tiếp tới các phương thức vận tải giao thông khác như đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng hải và logistics.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, điều chỉnh các quy hoạch về hệ thống giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng hải) và quy hoạch hệ thống logistics, bảo đảm sự đồng bộ, liên kết giữa 5 phương thức vận tải; qua đó phát huy hiệu quả trong phát triển hệ thống giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Bộ Xây dựng đồng thời chịu trách nhiệm về sự phù hợp trong phân bổ vị trí các cảng hàng không và tính hiệu quả của việc đầu tư các dự án cảng hàng không được bổ sung, nâng cấp theo phương án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” - Công văn 2776 của Bộ Tài chính nêu rõ.

Ưu tiên đầu tư theo phương thức đối tác công - tư

Được biết, trong bản thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải lập, đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 nguyên tắc huy động vốn để cụ thể hóa quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, đối với các cảng hàng không mới, trong đó có Vân Phong và Măng Đen, sẽ phân cấp cho các địa phương triển khai thực hiện thông qua việc huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Các sân bay tiềm năng, địa điểm được đề xuất nghiên cứu Danh sách các cảng hàng không, sân bay tiềm năng, các địa điểm được đề xuất nghiên cứu gồm: Tân Quang (Tuyên Quang), Nam Cường (Lào Cai), Na Hang (Tuyên Quang), Gia Lâm (Hà Nội), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Lâm Đồng), Quảng Khê (Lâm Đồng) và Cầu Khởi (Tây Ninh).

Đối với các cảng hàng không đang khai thác, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương nghiên cứu xây dựng cơ chế đầu tư nâng cấp, mở rộng theo phương thức PPP, nhượng quyền và các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính để doanh nghiệp cảng và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đủ năng lực tự đầu tư, quản lý, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng sân bay và công trình kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay.

Đối với các cảng hàng không quan trọng quốc gia, các cảng hàng không có hoạt động quân sự và các cảng hàng không tại khu vực biên giới, hải đảo, ưu tiên sử dụng nguồn lực của Nhà nước (ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước) để đầu tư các công trình thiết yếu.

Được biết, Cảng hàng không Vân Phong và Măng Đen đã nhận được sự quan tâm của một số nhà đầu tư tư nhân trong nước, trong đó có Sun Group. Đây là doanh nghiệp tư nhân có kinh nghiệm và năng lực tài chính khi đã và đang đầu tư một số cảng hàng không quốc tế lớn tại Việt Nam như Vân Đồn, Phú Quốc.

Trong khi đó, Tập đoàn T&T - nhà đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị cấp 3E - đã sẵn sàng huy động thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển sân bay này lên cấp 4E sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, qua đó sớm hình thành tổ hợp đô thị sân bay - công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại tại Quảng Trị.

“Ngoài việc tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, du lịch; bảo đảm quốc phòng, an ninh, việc triển khai đầu tư các cảng hàng không mới theo phương thức PPP còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào lĩnh vực hạ tầng hàng không theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”, ông Đào Xuân Hoạch - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.