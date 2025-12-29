(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở của chi nhánh và các phòng giao dịch.

Căn cứ các văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2: Văn bản số 7471/KV2-GS2 ngày 17/12/2025 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch (PGD) Phú Mỹ Hưng và PGD Bến Nghé (trực thuộc MBV Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Văn bản số 7470/KV2-GS2 ngày 17/12/2025 về việc thay đổi địa điểm PGD Quận 5 (trực thuộc MBV Chi nhánh Sài Gòn); Văn bản số 7673/KV2-GS2 ngày 23/12/2025 về việc thay đổi địa điểm PGD Tân Uyên (trực thuộc MBV Chi nhánh Bình Dương), Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm trụ sở của các phòng giao dịch, cụ thể như sau:

TT Tên đơn vị Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ngày hoạt động tại địa chỉ mới (Dự kiến) 1 PGD Phú Mỹ Hưng (Tên không đổi) Số 12 Tân Trào, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh Số 164 Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 2/1/2026 2 PGD Lý Thường Kiệt (Tên cũ: PGD Bến Nghé) Số 1-5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh Số 153 Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh 12/1/2026 3 PGD Quận 5 (Tên không đổi) Số 458 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh Tòa nhà Wings, Số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh 12/1/2026 4 PGD Bến Cát (Tên cũ: PGD Tân Uyên) Phường Khánh Bình, tỉnh Bình Dương Số 432, Đường 30/4, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh 15/1/2026

Nhân dịp hoạt động tại địa điểm mới với diện mạo mới, MBV kính mời quý khách hàng đến giao dịch và nhận những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới!