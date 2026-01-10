Hiện đại hóa hạ tầng số và hạ tầng viễn thông tại các cảng hàng không

(TBTCO) - Ngày 10/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và phát triển hạ tầng viễn thông giai đoạn 2026 -2030.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ và hạ tầng hàng không quốc gia trong lộ trình xây dựng "sân bay thông minh" và nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không tại Việt Nam.

Tham dự Lễ ký kết, về phía ACV có Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt, Ban Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT; lãnh đạo các ban chức năng và các cảng hàng không.

Về phía MobiFone, có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Tổng Công ty, ông Trần Đức Thành - Quyền Tổng giám đốc, cùng các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chức năng.

Theo nội dung thỏa thuận, mục tiêu cốt lõi là phát huy tối đa thế mạnh của hai bên để triển khai hạ tầng viễn thông hiện đại và các giải pháp chuyển đổi số tại hệ thống các cảng hàng không do ACV quản lý.

Đặc biệt, thỏa thuận nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm quốc gia, điển hình là Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm xây dựng mô hình sân bay thông minh (Smart Airport) ngay từ giai đoạn đầu khai thác.

Đáng chú ý, hai bên dự kiến hợp tác triển khai mạng 5G dùng riêng (5G Private Network) cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành và phối hợp tổ chức chương trình thử nghiệm ngay trong năm 2026 khi đủ điều kiện. Đây được xem là hạ tầng số then chốt phục vụ công tác điều hành thời gian thực với độ trễ thấp và tính bảo mật cao.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hai bên sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét mở rộng mô hình mạng 5G dùng riêng và các giải pháp số cho các cảng hàng không khác do ACV quản lý. ACV cam kết tạo điều kiện để MobiFone khảo sát, tiếp cận hiện trường và hạ tầng kỹ thuật nhằm đưa ra các phương án tối ưu chi phí và đảm bảo mỹ quan.

Đại diện Lãnh đạo ACV và MobiFone thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra giai đoạn phát triển mới về hạ tầng 5G tại các sân bay trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt khẳng định: “ACV là doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong đầu tư, quản lý và khai thác hệ thống cảng hàng không quốc gia, đang trực tiếp quản lý, vận hành 21 cảng hàng không trên cả nước, đặc biệt tại các dự án chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nội Bài, Tân Sơn Nhất…, nhu cầu hợp tác với các đối tác, tập đoàn viễn thông - công nghệ lớn, uy tín để triển khai công tác chuyển đổi số, đặc biệt việc hợp tác với MobiFone chính là giải pháp căn cơ để xây dựng ngay từ đầu một nền tảng hạ tầng số đồng bộ, tiên tiến, đủ năng lực tiếp cận các mô hình sân bay thông minh, sân bay số ngang tầm khu vực và quốc tế”.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch MobiFone nhấn mạnh: “Sự kết hợp giữa năng lực hạ tầng viễn thông, 5G, dữ liệu, nền tảng số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của MobiFone với kinh nghiệm quản lý, đầu tư, vận hành hệ thống cảng hàng không quy mô lớn của ACV sẽ tạo nền tảng triển khai các giải pháp số hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, khai thác, chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng không nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung”.

Lễ ký kết đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa MobiFone và ACV, tạo khuôn khổ để hai bên cùng nhau cụ thể hóa các định hướng chiến lược thành các chương trình, dự án cụ thể, có lộ trình rõ ràng và hiệu quả thực chất.

Không dừng lại ở Cảng hàng không quốc tế cửa ngõ như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Long Thành, ACV và MobiFone kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng mô hình hợp tác ra toàn bộ hệ thống cảng hàng không do ACV quản lý, hình thành một hệ sinh thái hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách; tăng năng lực cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu./.