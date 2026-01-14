Hải quan ký quy chế đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi qua cửa khẩu

(TBTCO) - Chiều 14/1/2026, Cục Hải quan, Bộ Tài chính và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan và xuất nhập cảnh. Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng.

Cụ thể, quy chế được xây dựng trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA, xuất phát từ đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 3810/BTC-CHQ ngày 26/3/2025. Trong quá trình xây dựng, các đơn vị của hai cơ quan đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế tại cửa khẩu, lấy ý kiến hải quan sân bay quốc tế và công an cửa khẩu, qua đó hoàn thiện dự thảo Quy chế gồm 3 phần, 12 điều, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và sát thực tiễn.

Cục Hải quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh ký kết Quy chế phối hợp diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (thứ 4 bên trái) và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng (thứ tư bên phải). Ảnh: CHQ

Theo quy chế, việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cục Hải quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh được triển khai trên 3 trụ cột trọng tâm.

Thứ nhất, cơ chế tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Quy chế quy định rõ việc trao đổi thông tin về tạm hoãn, gia hạn và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu tự động theo thời gian thực thông qua hệ thống công nghệ thông tin liên thông, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của hai ngành.

Thứ hai, phối hợp trong công tác soi chiếu, kiểm tra hành lý. Quy chế xác lập khuôn khổ pháp lý thống nhất cho việc vận hành, khai thác thiết bị soi chiếu dùng chung tại các cửa khẩu hàng không, đặc biệt đối với hành lý xách tay và ký gửi trên các chuyến bay quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn vi phạm, đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách theo nguyên tắc “một cửa, một lần dừng”.

Thứ ba, trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật. Việc chia sẻ thông tin kịp thời, có trọng tâm giúp hai lực lượng chủ động phát hiện, xử lý vi phạm ngay tại địa bàn cửa khẩu, nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, ngay sau khi quy chế được ban hành, Cục Hải quan sẽ tập trung hiện thực hóa các nội dung phối hợp vào quy trình nghiệp vụ, ưu tiên kết nối dữ liệu trực tuyến, xây dựng kênh chia sẻ API tự động, đồng thời kiện toàn đầu mối phối hợp từ trung ương đến địa phương, nhất là tại các sân bay quốc tế trọng điểm.

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trung tướng Phạm Đăng Khoa khẳng định, quy chế là nền tảng quan trọng để chuẩn hóa quy trình, kỷ luật dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp tại hiện trường, hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và du khách quốc tế.