Việt Nam - Zabia: Chia sẻ kinh nghiệm cơ chế huy động và quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển nông nghiệp

(TBTCO) - Ngày 13/3/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Zambia Situmbeko Musokotwane, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia Reuben Phiri Mtolo và các thành viên Đoàn công tác Cộng hòa Zambia; ông Nathan, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Cộng hòa Zambia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính - Kế hoạch quốc gia, Cộng hòa Zambia sang thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam. Đồng thời cảm ơn Zambia và Ngân hàng Thế giới đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến để trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi nông nghiệp và các cơ chế tài chính phục vụ phát triên nông nghiệp, nông thôn.

Trên tinh thần chia sẻ cởi mở, thực chất, Thứ trưởng đã trao đổi một số kinh nghiệm của Việt Nam về chính sách thuế, cơ chế ưu đãi tài chính đối với lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Việt Nam xác định nông nghiệp là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh lương thực, ổn định đời sống dân cư và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao văn kiện về những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Việt Nam cho phát triển nông nghiệp. Ảnh: Đức Minh

Trong thời gian qua, pháp luật về thuế của Việt Nam đã liên tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và các địa bàn ưu đãi đầu tư.

Chính sách thuế hiện hành của Việt Nam dành nhiều ưu đãi ở mức cao đối với lĩnh vực nông nghiệp, trải rộng trên các sắc thuế chủ yếu như: thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế nhập khẩu; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế tài nguyên.

Có thể nói, Việt Nam sử dụng chính sách thuế như một trong những công cụ tài chính quan trọng để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ sản xuất, giảm chi phí đầu vào và tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Về cơ chế huy động và quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển nông nghiệp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có phát triển nông nghiệp bền vững, Việt Nam huy động đồng thời nhiều nguồn lực, bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của doanh nghiệp; khu vực tư nhân; cộng đồng; nguồn vốn nước ngoài, bao gồm ODA, FDI và các nguồn khác.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, về tổng thể, Việt Nam tiếp cận vấn đề tài chính cho phát triển nông nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa nguồn lực ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và nguồn lực quốc tế, trong đó khuôn khổ PPP là một công cụ quan trọng để mở rộng không gian huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Trao đổi về cơ chế tài chính hỗ trợ khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nên nông nghiệp.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Việt Nam coi đổi mới công nghệ trong nông nghiệp không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề thiết kế chính sách tài chính phù hợp, để khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận của người sản xuất, nhất là khu vực nông hộ quy mô nhỏ.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh lương thực mà còn trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản quan trọng trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông sản, đặc biệt các sản phẩm có hàm lượng chế biến cao, ngày càng tăng và đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch thương mại, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong những năm gần đây.

Đối với Zambia, Thứ trưởng nhận định quốc gia này có cơ hội “đi tắt, đón đầu” trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp thông qua việc ứng dụng ngay các thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Việc thiết kế các mô hình sản xuất quy mô lớn, gắn với chế biến và xuất khẩu tại chỗ sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, đồng thời giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Zambia Situmbeko Musokotwane phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Zambia Situmbeko Musokotwane cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã dành thời gian tiếp, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam về các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ quán lý nhà nước của Bộ Tài chính trong các lĩnh vực chính sách thuế, cơ chế huy động và quản lý nguồn lực tài chính, tài chính cho phát triển nông nghiệp và cơ chế tài chính hỗ trợ khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo.

Bộ trưởng Situmbeko Musokotwane cho rằng nông nghiệp là lĩnh vực có tiềm năng lớn trong chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia này. Ông đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong việc kết hợp chính sách tài chính với ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Theo Bộ trưởng, Zambia mong muốn thu hút thêm các doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam sang đầu tư, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia Reuben Phiri Mtolo phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính - Kế hoạch quốc gia Zambia Reuben Phiri Mtolo, chuyến công tác tới Việt Nam nhằm tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi nông nghiệp và thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương.

Ông cho biết Zambia có diện tích lớn và điều kiện khí hậu nhiệt đới tương đồng với Việt Nam, song nền nông nghiệp phát triển chậm trong nhiều năm. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đã thành công trong chuyển đổi nông nghiệp là cần thiết.

Bộ trưởng Reuben Phiri Mtolo nhấn mạnh Zambia đang thúc đẩy cải cách để thu hút khu vực tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và nông nghiệp, đồng thời mở rộng các hành lang kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư quốc tế.

Thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh