VietinBank và MUFG tổ chức kết nối kinh doanh 2026: Cơ hội liên kết chuỗi giá trị thực phẩm - nông nghiệp công nghệ cao

(TBTCO) - Ngày 18/3/2026 tới đây, tại Sheraton Saigon Hotel, sẽ diễn ra sự kiện Kết nối kinh doanh (Business Matching Fair) 2026 do VietinBank cùng MUFG Bank đồng tổ chức. Chương trình mở ra không gian kết nối chuyên sâu dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm hẹn chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm đối tác chất lượng và cơ hội mở rộng tại các thị trường nước ngoài như Nhật Bản và Thái Lan.

Kết nối đúng nhu cầu - Mở rộng đúng thị trường

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, ngành thực phẩm và nông nghiệp không còn chỉ cạnh tranh về sản lượng, mà chuyển trọng tâm sang tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ sản xuất và năng lực phân phối quốc tế.

Kết nối kinh doanh 2026 được thiết kế như một nền tảng kết nối có chọn lọc, nơi doanh nghiệp được sắp xếp các phiên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp 1:1 dựa trên nhu cầu hợp tác thực tế.

Lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm nay được lựa chọn làm chủ đề kết nối, bao gồm: Thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, đồ uống; Công nghệ nông nghiệp; Công nghệ thực phẩm; Đối tác nhà hàng.

Việc tập trung theo nhóm ngành giúp gia tăng mức độ phù hợp giữa các bên tham dự – từ nhà sản xuất nguyên liệu, đơn vị chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu đến đối tác phân phối, chuỗi nhà hàng và nhà đầu tư.

Điểm hẹn chiến lược của cộng đồng doanh nghiệp thực phẩm – nông nghiệp công nghệ cao.

Nông nghiệp hiện đại đang vận hành dựa trên dữ liệu, tự động hóa, công nghệ bảo quản, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn toàn cầu. Tương tự, ngành thực phẩm – đồ uống ngày càng đặt ra yêu cầu cao về hệ thống cung ứng, tính ổn định chất lượng và khả năng mở rộng quy mô.

Thông qua mạng lưới khách hàng rộng lớn trong nước và quốc tế, đặc biệt là hệ sinh thái doanh nghiệp Nhật Bản và khu vực châu Á, VietinBank và MUFG tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia, tiếp cận những đối tác phù hợp nhằm: Mở rộng kênh phân phối tại thị trường mới; Tìm kiếm nguồn cung hoặc công nghệ sản xuất tiên tiến; Hợp tác đầu tư, liên doanh trong lĩnh vực chế biến và dịch vụ nhà hàng; Tăng cường liên kết chuỗi giá trị từ nguyên liệu đến bàn ăn.

Nền tảng tài chính đồng hành sau kết nối

Kết nối kinh doanh không dừng lại ở các cuộc gặp gỡ. Sau chương trình, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của VietinBank và MUFG thông qua các giải pháp tài chính chuyên biệt như tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, quản lý dòng tiền và hỗ trợ mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là yếu tố quan trọng giúp các cơ hội hợp tác được hiện thực hóa thành những thỏa thuận kinh doanh cụ thể.

Kết nối kinh doanh 2026 không chỉ dành cho các doanh nghiệp đã sẵn sàng vươn ra thị trường quốc tế, mà còn mở ra cơ hội cho những đơn vị đang tìm kiếm bước đi chiến lược tiếp theo trong chuỗi giá trị của mình.

Với định hướng ngành nghề rõ ràng, quy trình kết nối bài bản và sự đồng hành của hai định chế tài chính uy tín, chương trình hứa hẹn mang đến những cuộc gặp gỡ thực chất, tạo tiền đề cho hành trình mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu và gia tăng giá trị bền vững cho doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.