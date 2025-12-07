Viện Đào tạo quốc tế khẳng định vị thế liên kết đào tạo nguồn nhân lực tài chính - kinh tế

(TBTCO) - Tối 6/12, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Kỷ niệm 15 năm thành lập (7/12/2010 - 7/12/2025). Sự kiện đánh dấu hành trình xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế của Viện Đào tạo quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tài chính - kinh tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết, từ khi được thành lập theo Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 7/12/2010, Viện Đào tạo quốc tế đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Học viện Tài chính với các trường đại học uy tín trên thế giới.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Việt.

Dấu mốc tạo nên bước ngoặt của Viện bắt đầu từ năm 2016 khi Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân - DDP (Dual Degree Programme) chính thức ra đời.

Đây là mô hình đào tạo đại học mang đậm tính hội nhập, do Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) đồng cấp bằng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Lãnh đạo Viện đào tạo quốc tế tặng quà tri ân các thế hệ lãnh đạo Học viện Tài chính và Viện đào tạo quốc tế. Ảnh: Đức Việt.

Không chỉ mang đến cơ hội sở hữu hai bằng cử nhân quốc tế ngay tại Việt Nam, chương trình DDP còn được ACCA Global công nhận miễn học, miễn thi toàn bộ 9 môn F (F1 - F9) trong hệ thống chứng chỉ nghề danh giá của ACCA dành cho sinh viên. Đây là lợi thế cạnh tranh nổi bật, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính.

Tỷ lệ sinh viên DDP có việc làm đạt trên 98% Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho hay, tỷ lệ sinh viên DDP có việc làm đạt trên 98%, trong đó khoảng 10% công tác tại cơ quan nhà nước; 35% làm việc tại Big4 kiểm toán. Nếu tính cả Big4 ngân hàng và các tập đoàn, tổng công ty lớn, con số này lên tới gần 65%. Những số liệu này là minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo và niềm tin xã hội dành cho Viện Đào tạo quốc tế.

Với hệ thống các chương trình cử nhân và thạc sĩ được thiết kế theo chuẩn quốc tế, Viện Đào tạo quốc tế đang từng bước kiến tạo chuỗi giá trị đào tạo liên thông đại học, sau đại học ngay tại Việt Nam. Khái niệm “công dân toàn cầu” đã được hiện thực hóa thông qua môi trường học tập giàu tính kết nối, đa văn hóa và hội nhập.

Tính đến năm 2025, Viện Đào tạo quốc tế đã tuyển sinh thành công 21 khóa Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc) với gần 500 học viên; 10 khóa Cử nhân DDP với hơn 1.000 sinh viên.

Theo TS. Trịnh Thanh Huyền, không chỉ nổi bật ở chất lượng học thuật, môi trường sinh viên của chương trình DDP cũng ghi dấu ấn với 6 câu lạc bộ sinh viên và đội ngũ Đại sứ truyền thông năng động, sáng tạo. Nhiều hoạt động học thuật - văn hóa - xã hội được tổ chức thường xuyên đã tạo nên phong cách rất riêng mang tinh thần “DDP - Be the Best”.

Lãnh đạo Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng Viện Đào tạo quốc tế.

Sau 15 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Đào tạo quốc tế đã khẳng định vai trò tiên phong trong hợp tác và hội nhập giáo dục quốc tế. Bước sang năm 2026, Viện tiếp tục xác định mục tiêu phát triển mới: giữ gìn những giá trị nền tảng, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết - đam mê - sáng tạo, đồng thời mở rộng hơn nữa mạng lưới liên kết toàn cầu.

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Viện Đào tạo quốc tế đã đạt được.

TS Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế phát biểu tại sự kiện.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho biết, cách đây 5 - 7 năm, nhiều thủ tục hợp tác quốc tế còn phức tạp và vận hành chưa thật trơn tru. Đến nay, chúng ta đã xây dựng được một “cỗ máy vận hành” ổn định, hiệu quả, khẳng định sinh viên chương trình liên kết quốc tế không chỉ hòa nhập tốt với môi trường học tập toàn cầu mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên và tự tin.

Trong bối cảnh quy mô sinh viên ngày càng tăng, đối tác quốc tế bày tỏ mong muốn mở rộng thêm ngành và chương trình mới với Học viện Tài chính - tín hiệu cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào chất lượng đào tạo.

Tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế.

Giám đốc Học viện Tài chính kỳ vọng, sinh viên năm cuối chương trình DDP sẽ có thêm nhiều cơ hội sang Anh học tập, trực tiếp trải nghiệm môi trường học thuật và cảm nhận giá trị của sự gắn kết giáo dục quốc tế bền vững.

Với những thành quả đã đạt được, Viện Đào tạo quốc tế đang cùng Học viện Tài chính tiếp tục viết tiếp hành trình “Xây dựng giá trị - Kiến tạo tương lai”, đóng góp vào quá trình nâng tầm nguồn nhân lực tài chính - kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.