Viện Đào tạo quốc tế vinh danh tân sinh viên DDP và chào mừng năm học 2025 - 2026

(TBTCO) - Ngày 25/10, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ vinh danh và chào mừng năm học 2025 - 2026 Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính chúc mừng 67 tân sinh viên khoá 10 đã trúng tuyển vào Chương trình DDP.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều cho biết, Học viện Tài chính đang vươn mình mạnh mẽ để đáp ứng kỷ nguyên mới; không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình theo chuẩn quốc tế, tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Việt.

Chương trình DDP là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự phát triển và nâng tầm uy tín của Học viện, đáp ứng một cách rộng rãi các nguyện vọng, nhu cầu của rất nhiều sinh viên Việt Nam với kỳ vọng trở thành “công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) mong rằng, với những kiến thức, kỹ năng mà các em lĩnh hội được để trở thành những cán bộ, chuyên gia có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao, góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Song để đạt được điều đó, đòi hỏi mỗi tân sinh viên cần phải rèn luyện ý trí tự giác trong học tập, trong sinh hoạt, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Viện và Học viện. Phát huy khả năng của bản thân đã được tôi luyện ở bậc phổ thông, nhanh chóng nắm bắt, lĩnh hội kiến thức về kinh tế, tài chính; không ngừng hoàn thiện về phẩm chất chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều nhắn nhủ, bốn năm thanh xuân không chỉ là quá trình học tập và tích lũy kiến thức, mà đó là hành trình “chuyển mình”, hành trình tự hoàn thiện bản thân, hành trình của khát vọng, của những ước mơ được nuôi dưỡng và chắp cánh để trở thành hiện thực.

Hãy để quãng thời gian này trở thành nền tảng vững chắc để từ những người trẻ mang trong mình hoài bão hôm nay, các em sẽ trở thành những chiến binh tài chính bản lĩnh, trí tuệ và đầy nhân ái của ngày mai.

Báo cáo tại buổi lễ, TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết, trong kỳ tuyển sinh năm nay, đã có 67 sinh viên trúng tuyển và nhập học, trong đó có 31% là nam, 69% là nữ và đến từ 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, riêng Hà Nội chiếm 40%. Có những tỉnh địa đầu của Tổ quốc như Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và có cả những tỉnh ở phía Nam, cách Thủ đô hơn 1.000km.

Lãnh đạo Học viện Tài chính và Viện Đào tạo quốc tế trao tặng phần thưởng cho các tân sinh viên có chứng chỉ IELTS cao nhất. Ảnh: Đức Việt.

Dù năm nay, số lượng tuyển sinh không đạt được chỉ tiêu đặt ra nhưng chất lượng đầu vào của khóa 10 Chương trình DDP lại tăng đáng kể so với những năm trước. Số lượng sinh viên có trình độ tương đương IELTS từ 5.5 trở lên chiếm tới gần 50%, trong đó có 6 sinh viên đạt IELTS từ 7.0 trở lên. Sinh viên có chứng chỉ IELTS cao nhất là bạn Đàm Minh Đức, đạt 8.0. Thủ khoa tuyển sinh năm nay là bạn Nguyễn Anh Quang, không chỉ có điểm xét tuyển lên tới 29,3 điểm trên thang điểm 30 mà còn có chứng chỉ IELTS 7.0. Trong tổng số thí sinh trúng tuyển, chỉ có 16 bạn có tổng điểm dưới 22 còn lại tới hơn 50% các bạn có điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên.

Theo TS. Trịnh Thanh Huyền, nhiều sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hay đến từ các trường chuyên, lớp chuyên. Với kết quả khảo sát nhanh đầu năm, rất nhiều các tân sinh viên GEN10 có năng khiếu về văn nghệ, thể thao; về các hoạt động truyền thông; có thiên hướng đối ngoại và có mong muốn được tổ chức các hoạt động từ thiện...

Cũng tại buổi lễ, em Nguyễn Anh Quang - Tân sinh viên khóa 10 và hiện là Bí thư của Chi đoàn DDP1001 thay mặt cho các tân sinh viên nhận thức rằng, việc học cùng lúc 4 năm như các bạn đồng trang lứa, nhưng chúng em sẽ có được 2 bằng của Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich, thêm nữa, chương trình đào tạo đã được ACCA Global công nhận nên sinh viên sẽ được miễn học, miễn thi cả 9 môn từ F1 đến F9, đây là những lợi thế mà chỉ duy nhất sinh viên DDP có được, song, cũng là một áp lực lớn, đòi hỏi sinh viên sự nỗ lực, kiên trì, tập trung và sự nghiêm túc tuyệt đối trong việc học hành, không để bản thân một phút giây nào lơ đãng.

TS. Raj Dass - Đại diện Hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich) phát biểu tại lễ vinh danh.

Tân sinh viên Nguyễn Anh Quang xin hứa, sẽ cùng với những anh chị khóa trước, không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân, để tiếp nối và phát huy những truyền thống và giá trị tốt đẹp của sinh viên DDP, của Viện Đào tạo quốc tế và Học viện Tài chính.

TS. Raj Dass - Đại diện Hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich) khẳng định, Học viện Tài chính là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Đại học Greenwich. Ông tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Học viện Tài chính và Đại học Greenwich chia sẻ những giá trị cốt lõi về hỗ trợ sinh viên và đảm bảo tính thực tiễn, gắn liền với khả năng việc làm của chương trình đào tạo. Theo TS. Raj Dass, các chương trình của Đại học Greenwich không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, tư duy phân tích và kỹ năng thực hành, mà còn chú trọng phát triển những năng lực toàn diện cần thiết cho bất kỳ nghề nghiệp nào trong tương lai. Khả năng giao tiếp hiệu quả, tư duy phản biện, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề chính là những phẩm chất nổi bật của sinh viên Greenwich và cũng là những năng lực mà các nhà tuyển dụng toàn cầu luôn tìm kiếm.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế báo cáo kết quả tuyển sinh tại buổi lễ.

Các tân sinh viên DDP khóa 10 tặng hoa Lãnh đạo Học viện Tài chính và Viện Đào tạo quốc tế.

Lãnh đạo Học viện Tài chính chụp ảnh cùng với gia đình Thủ khoa tuyển sinh năm 2025 Nguyễn Anh Quang.