Học viện Tài chính: Viện Đào tạo quốc tế trao bằng tốt nghiệp cho 12 thạc sĩ và 132 tân cử nhân DDP

(TBTCO) - Ngày 18/10, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 12 tân thạc sĩ và 132 tân cử nhân Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân (DDP).

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết, đợt này có 12 tân thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc) và 132 tân cử nhân DDP nhận bằng tốt nghiệp danh giá của Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) và Học viện Tài chính.

TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm hộ rất nhiều việc. Nhưng có những điều không phần mềm hay thuật toán nào thay thế được, đó là trái tim của người thầy và tâm hồn thanh xuân của sinh viên” - TS. Trịnh Thanh Huyền chia sẻ.

Theo TS. Trịnh Thanh Huyền, sự hồn nhiên, trong sáng nhưng hiểu chuyện và tình cảm của sinh viên, học viên luôn là nguồn động lực cho các thầy cô giáo. Ngược lại, sự tận tâm của thầy cô giúp các em có được những trải nghiệm sống mà “không AI nào làm nổi”.

TS. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính và ông Raj Dass - đại diện đối tác quốc tế khu vực Đông Nam Á trao bằng cho tân cử nhân.

Với nền tảng lý thuyết vững chắc, tư duy phản biện hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - đầu tư, cùng với tấm bằng thạc sĩ danh giá do Đại học Greenwich cấp, các học viên sẽ tự tin, bản lĩnh, trở thành chuyên gia tài chính - đầu tư chuyên nghiệp, sẵn sàng chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính đánh giá cao tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên không ngừng của các tân cử nhân, thạc sĩ những năm qua. Bởi các tân cử nhân đã khởi đầu hành trình học tập trong đỉnh dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có.

TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) phát biểu tại lễ bế giảng.

TS. Nguyễn Văn Bình nhắn nhủ, các em hãy không ngừng học tập và thích ứng với thời đại. Kiến thức mà nhà trường trang bị chỉ là nền tảng ban đầu, trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, việc học tập liên tục không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để khẳng định bản thân. Học tập suốt đời để thích ứng, để sáng tại và để dẫn đầu…

Nổi bật trong Lễ Trao bằng Tốt nghiệp chương trình MSc và chương trình DDP năm 2025 của Viện Đào tạo quốc tế tổ chức, tân cử nhân Dương Thị Mai Dung, thủ khoa tốt nghiệp với điểm trung bình học tập (GPA) 3.90/4.0. Đây là mức điểm cao nhất trong 6 thủ khoa tốt nghiệp DDP đến nay.

Ban lãnh đạo Học viện Tài chính trao Giấy khen cho các tân cử nhân.

Tân cử nhân Dương Thị Mai Dung chia sẻ, em đã 2 năm liên tiếp nhận học bổng Thủ khoa DDP và 1 lần nhận học bổng hạng Nhì. Không chỉ xuất sắc trong học tập, Mai Dung còn là gương mặt tiêu biểu đạt giải Best Paper - Bài viết hay nhất trong nghiên cứu khoa học sinh viên, từng giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán - Kiểm toán, và được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên…/.