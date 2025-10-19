Học viện Tài chính khai giảng lớp cao học khóa 34 và nghiên cứu sinh năm 2025 đợt 2

(TBTCO) - Sáng 19/10, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai giảng cho hơn 400 ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển cao học khóa 34 và nghiên cứu sinh năm 2025 đợt 2.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính chúc mừng toàn thể học viên cao học và nghiên cứu sinh đã vượt qua đợt xét tuyển để có mặt trong lễ khai giảng khóa học.

Theo TS. Nguyễn Văn Bình, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, vươn mình trong hội nhập quốc tế, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu trên, vừa qua, Học viện Tài chính tổ chức xét tuyển trình độ tiến sĩ với 2 ngành: Tài chính - ngân hàng, Kế toán; trình độ thạc sĩ với 3 ngành: Tài chính - ngân hàng, Kế toán và Quản lý kinh tế.

TS. Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Đức Việt.

Sau hơn 3 tuần tổ chức xét tuyển, công bố kết quả và thông báo nhập học, hơn 400 ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển cao học và nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2025 vào các ngành đào tạo trọng điểm của Học viện, tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng và sức hấp dẫn của các chương trình đào tạo sau đại học tại Học viện Tài chính.

TS. Nguyễn Văn Bình cho hiết, Học viện đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, với Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được phê duyệt và đưa vào triển khai trong thực tiễn. Chất lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học tiếp tục được khẳng định.

Kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai tích cực, với việc đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ II. Học viện chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên; đảm bảo giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo cho các đối tượng học tập, nghiên cứu nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhất là ở bậc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.

TS. Nguyễn Văn Bình cùng các giảng viên Khoa Sau đại học và nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Việt.

TS. Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, muốn học tập và nghiên cứu đạt kết quả tốt, các học viên cao học và nghiên cứu sinh cần lưu ý, phải xác định rõ trách nhiệm học tập và nghiên cứu của mình, được đi học vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm. Một số học viên ở các tỉnh xa về học, vì vậy, phải khắc phục mọi khó khăn để theo học đều đặn và đầy đủ.

Bên cạnh đó, học viên phải có tinh thần tự giác cao trong học tập, xác định cho bản thân kế hoạch và phương pháp học tập tốt, thực hiện phối hợp giữa học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu, chú trọng phát huy năng lực thực hành, năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên môn đặt ra trong hoạt động thực tiễn...

Các học viên cao học khóa 34 và nghiên cứu sinh năm 2025 đợt 2 tại buổi lễ khai giảng.

Thay mặt toàn thể tân nghiên cứu sinh năm 2025 và tân học viên cao học khóa 34 đợt 2, NCS. Nguyễn Minh Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn tài chính Thịnh Vượng phát biểu, cam kết nghiêm túc chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của Học viện, của Khoa Sau đại học trong quá trình học tập; tích cực nỗ lực, cố gắng nắm bắt và tích lũy kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đạt được kết quả cao trong học tập, đáp ứng tốt yêu cầu của công việc đảm nhiệm sau này; xây dựng tình đoàn kết tập thể của học viên trong lớp, trong khóa cũng như trong toàn Học viện…

TS. Nguyễn Văn Bình cho hay, thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được khoảng 700 tiến sĩ và trên 10.000 thạc sĩ. Nhà trường tự hào khi các cựu học viên, đặc biệt là những cán bộ được đào tạo sau đại học ở Học viện đã rất thành đạt trong tất cả lĩnh vực. Rất nhiều người trong số đó được giữ các trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; là lãnh đạo chủ chốt của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; các doanh nhân thành đạt; những nhà khoa học có uy tín hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực kinh tế.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Thay mặt toàn thể tân nghiên cứu sinh năm 2025 và tân học viên cao học khóa 34 đợt 2, NCS. Nguyễn Minh Hằng phát biểu cảm ơn Ban lãnh đạo và các thầy cô giáo Học viện Tài chính.

Đại diện tân nghiên cứu sinh năm 2025 và tân học viên cao học khóa 34 đợt 2 tặng hoa Lãnh đạo Học viện và Nhà trường.

Các tân nghiên cứu sinh năm 2025 và tân học viên cao học khóa 34 đợt 2 ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt tại lễ khai giảng.