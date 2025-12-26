Kho bạc Nhà nước hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, tạo nền tảng xây dựng Kho bạc số

(TBTCO) - Năm 2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, qua đó góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước (NSNN).

Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí vào chiều ngày 26/12/2025, bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc KBNN cho biết, toàn hệ thống đang tập trung phát huy kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới.

Nhanh chóng ổn định bộ máy và hoàn thành các đề án, chính sách trọng tâm

Theo bà Nhung, năm 2025 đánh dấu bước đột phá trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy KBNN nhằm phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, từ ngày 15/3/2025, hệ thống KBNN chính thức chuyển sang mô hình tổ chức hai cấp gồm KBNN và KBNN khu vực.

Bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc KBNN thông tin hoạt động của KBNN trong năm 2025

Tiếp đó, từ ngày 1/7/2025, KBNN tiếp tục sắp xếp lại 20 KBNN khu vực và điều chỉnh địa bàn quản lý theo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Kết quả, toàn hệ thống đã cắt giảm 465 đầu mối, tương ứng trên 44%, giảm từ 1.047 đầu mối xuống còn 582 đầu mối.

“Mặc dù việc cắt giảm đầu mối lớn và công chức gặp nhiều khó khăn về nơi làm việc mới, KBNN đã chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn, đôn đốc việc bổ nhiệm kế toán trưởng, mở tài khoản cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời kịp thời điều chỉnh các ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động thu, chi NSNN thông suốt, không bị gián đoạn” - bà Nhung nhấn mạnh.

Cùng với sắp xếp bộ máy, KBNN cũng tập trung nguồn lực xây dựng và triển khai các đề án, chính sách theo chương trình công tác của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Dự kiến đến ngày 31/12/2025, KBNN hoàn thành 12/12 đề án, chính sách theo chương trình công tác chung; đồng thời hoàn thành 33 đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác trọng tâm của toàn hệ thống.

Đáng chú ý, KBNN đã phối hợp xây dựng Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2025/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước; trình Nghị định thay thế Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, qua đó góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động Kho bạc.

Không để gián đoạn "mạch máu" thu - chi ngân sách

Trong công tác quản lý quỹ NSNN, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, tập trung nhanh và hạch toán kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến hết ngày 24/12/2025, tổng thu NSNN trong cân đối đạt 2.577.275 tỷ đồng, bằng 131,04% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 2.214.247 tỷ đồng, bằng 132,72% dự toán.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban Chính sách pháp chế - KBNN

Về chi ngân sách, KBNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đảm bảo giải ngân kịp thời theo dự toán được giao. Đặc biệt, toàn hệ thống đã khẩn trương thanh toán các chính sách cấp bách, trong đó chi trả theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP với tổng kinh phí 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người và chi trả quà tặng người dân dịp Quốc khánh 2/9/2025 với số kinh phí 10.460,8 tỷ đồng, đạt 96,89% dự toán.

Bổ sung thông tin tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban Chính sách pháp chế, KBNN cho biết, trong năm vừa qua, hệ thống KBNN đã phải triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống Kho bạc, toàn ngành vẫn bảo đảm hoạt động thu - chi ngân sách diễn ra thông suốt, không để chậm trễ bất kỳ khoản chi nào.

Ông Lưu Hoàng - Trưởng Ban Quản lý ngân quỹ -KBNN

Riêng đối với công tác kế toán ngân sách cấp xã, KBNN đã chủ động hỗ trợ, hướng dẫn và tham mưu kịp thời cho các cấp có thẩm quyền trong việc kiện toàn bộ máy kế toán. “Chúng tôi đã rà soát, thống kê tình hình thiếu chủ tài khoản, kế toán trưởng, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính và Chính phủ để đôn đốc các địa phương sớm bổ sung, hoàn thiện theo quy định” - ông Hà cho biết.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý tài chính – ngân sách, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi các mục tiêu tài chính – ngân sách trong giai đoạn mới.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ đó, công tác thanh toán ngân sách xã, phường, đặc biệt là chi trả lương và các khoản phụ cấp đã được thực hiện kịp thời, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của chính quyền cơ sở trong giai đoạn sắp xếp, chuyển đổi bộ máy.

Thông tin về công tác quản lý ngân quỹ và huy động vốn, ông Lưu Hoàng - Trưởng Ban Quản lý ngân quỹ, KBNN cho biết, năm 2025, KBNN ưu tiên bảo đảm khả năng chi trả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu chi NSNN.

Thông qua việc sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, KBNN đã nộp NSNN 12.424 tỷ đồng. Trong công tác huy động vốn, tính đến ngày 25/12/2025, tổng khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 349.509 tỷ đồng; dự kiến cả năm đạt khoảng 360.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 9,78 năm, lãi suất bình quân 3,21%/năm.

Tập trung xây dựng nền tảng Kho bạc số

Về mục tiêu trọng tâm năm 2026, bà Nhung cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo đó, KBNN tiếp tục rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 để phù hợp với việc sắp xếp chính quyền 2 cấp và Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, KBNN sẽ trình Bộ Tài chính ban hành các thông tư thay thế các văn bản hiện hành trong lĩnh vực kế toán nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN để phù hợp với Luật NSNN 2025.

Bên cạnh đó, KBNN tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tập trung nguồn lực triển khai Dự án Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), tạo nền tảng hình thành Kho bạc số theo định hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.