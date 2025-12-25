Dòng vốn ngoại hạ nhiệt, tạo dư địa cho lợi suất trái phiếu tăng thêm

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp tiếp tục tăng trong tuần qua, giữa bối cảnh áp lực huy động vốn gia tăng và dòng vốn ngoại có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo báo cáo thị trường của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ trong tuần từ ngày 15/12 - 19/12 ghi nhận tín hiệu khởi sắc trên thị trường sơ cấp sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Cụ thể, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức một phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ với quy mô gọi thầu lên tới 16.000 tỷ đồng (gồm các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm), tỷ lệ đặt thầu đạt 99,4% và tỷ lệ trúng thầu đạt tới 84,7%

Theo kết quả đấu thầu, khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt khoảng 13.550 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2025. Dòng vốn trúng thầu tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm - kỳ hạn then chốt trên đường cong lợi suất. Đi cùng với sự cải thiện về khối lượng, lãi suất trúng thầu cũng ghi nhận xu hướng nhích lên so với các phiên trước. Trong đó, lợi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm đạt 3,96%/năm, tăng 4 điểm cơ bản so với tuần liền trước.

Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 336.270 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 67% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, tiến độ huy động vốn đang có xu hướng được đẩy nhanh hơn so với các tháng trước, khi thời điểm cuối năm đang đến rất gần.

Hoạt động phát hành tiếp tục tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn 5 năm và 10 năm, với mặt bằng lãi suất phát hành bình quân tăng khoảng 28 - 52 điểm cơ bản so với quý trước. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng của thị trường về xu hướng lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian tới.

Theo đánh giá của chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhìn chung, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã có một tuần khởi sắc nhẹ sau 3 tuần liên tiếp kém sôi động. Tuy vậy, xu hướng lãi suất được dự báo có thể tiếp tục tăng nhanh hơn trong bối cảnh áp lực huy động vốn gia tăng và mặt bằng lãi suất trên thị trường tài chính đang có dấu hiệu đi lên.

Trong điều kiện đó, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ yêu cầu mức bù rủi ro cao hơn khi tham gia các phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ. Dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài được dự báo vẫn duy trì trạng thái thăm dò, trong khi khả năng cải thiện đáng kể trong ngắn hạn chưa thực sự rõ nét.

Bước sang tuần kế tiếp, Kho bạc Nhà nước tiếp tục gia tăng quy mô gọi thầu lên mức 16.000 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn với 14.000 tỷ đồng, bên cạnh các kỳ hạn 5 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tuần qua giảm nhẹ so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 66.200 tỷ đồng, giảm 9,2% so với tuần liền trước, trong đó giao dịch outright đạt 53.500 tỷ đồng và giao dịch repo đạt 12.700 tỷ đồng.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng tăng, với mức tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn và rõ rệt hơn ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng 1 điểm cơ bản, lên 3,07%; kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản, lên 3,12%; kỳ hạn 3 năm tăng 1 điểm cơ bản, lên 3,18%; kỳ hạn 5 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 3,38%, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản, lên 4,15% và kỳ hạn 15 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 4,22%.

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng khá mạnh trong tuần qua với giá trị khoảng 706 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại vẫn mua ròng khoảng 3.147 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, với thị phần giao dịch chỉ chiếm khoảng 2% trên toàn thị trường, hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài chưa đủ lớn để tạo ra áp lực mang tính quyết định.

Dù vậy, việc dòng vốn ngoại có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn có thể tạo thêm dư địa để lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục nhích lên trong các tuần tới./.