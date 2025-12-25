Tiếp tục khẳng định đơn vị nòng cốt trong tham mưu, thực hiện chính sách thuế, phí và lệ phí

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí:

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu, năm 2026, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí phải tiếp tục khẳng định là đơn vị nòng cốt trong tham mưu, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế, phí và lệ phí; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính sách.

Ngày 25/12/2025, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Tham mưu xây dựng và trình ban hành 57 đề án

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Bá Tuấn - Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, cho biết trong năm 2025, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, tích cực, Cục đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ theo chương trình công tác được giao và các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các đề xuất, tham mưu của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí luôn được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí phù hợp với thực tiễn và chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, các chính sách thuế, phí và lệ phí đảm bảo yêu cầu kịp thời, có căn cứ khoa học và thực tiễn, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các tổ chức liên quan ghi nhận, đánh giá cao.

Nội dung các chính sách thuế, phí và lệ phí góp phần ổn định thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chính sách tài khóa, tăng cường niềm tin của xã hội vào hoạt động quản lý thuế, phí và lệ phí.

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế, dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội để nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp trong trường hợp miễn, giảm thuế, phí và lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Ông Trương Bá Tuấn cho biết, trong năm 2025, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Chính phủ, với tổng số 57 đề án đã được xây dựng, trình ban hành, bao gồm: 10 đề án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH; 20 đề án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 27 đề án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, kết quả đạt được là nhờ có sự chỉ đạo sát sao, nhất quán và kịp thời của lãnh đạo Bộ; đặc biệt là Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách. Cạnh đó là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và sự chủ động khắc phục khó khăn của toàn thể công chức Cục; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trần Thị Minh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Ông Trương Bá Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí xác định rõ vừa phải sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát sinh mới, vừa phải tiếp tục tập trung đánh giá quá trình thực hiện các Luật thuế, phí và lệ phí và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung để báo cáo Chính phủ, UBTVQH, Quốc hội; đồng thời, cần đánh giá việc thực hiện các giải pháp về thuế, phí và lệ phí đã ban hành thời gian qua để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và theo dõi sát sao diễn biến tình hình thực tế để đề xuất giải pháp phù hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sẵn sàng tham mưu xử lý các vấn đề chính sách phát sinh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, trong năm 2025, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã chủ trì, tham mưu xây dựng và trình ban hành 57 đề án thuộc các cấp thẩm quyền khác nhau, trong đó có nhiều dự án luật, nghị quyết, nghị định, thông tư quan trọng, trực tiếp tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và cân đối ngân sách nhà nước. Khối lượng công việc lớn, phạm vi chính sách rộng, nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm nhưng cơ bản đều được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ.

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong điều hành, với hàng trăm văn bản báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hàng nghìn văn bản phối hợp với các bộ, ngành, địa phương. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc họp, diễn đàn của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đối thoại với doanh nghiệp được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng điều hành chính sách tài khóa.

Với điều kiện tổ chức bộ máy và nguồn lực ít, trong khi khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, đặc biệt là áp lực về tiến độ. Trong điều kiện đó, việc Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí hoàn thành tốt các nhiệm vụ là đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức Cục.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Cục QLGSCST sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt trong tham mưu, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí của Bộ Tài chính.

Năm 2026, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí tiếp tục bám sát chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, tổ chức triển khai đúng tiến độ các đề án đã được xác định trong năm 2026, đồng thời sẵn sàng tham mưu xử lý các vấn đề chính sách phát sinh mới trong điều hành.

Chú trọng nâng cao chất lượng phân tích, dự báo trong xây dựng chính sách thuế, phí và lệ phí. Việc đề xuất chính sách cần từng bước tăng hàm lượng phân tích định lượng, có cơ sở dữ liệu, số liệu minh chứng rõ ràng; đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế; hạn chế tối đa cách tiếp cận thiên về định tính hoặc xử lý tình huống ngắn hạn.

Đặc biệt, trong điều kiện biên chế hiện nay, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tổ chức công việc khoa học hơn, phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường phối hợp nội bộ và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, đặc biệt là các đơn vị có chức năng nghiên cứu, phân tích, thống kê.

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, kịp thời tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để chủ động kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách khi cần thiết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật thuế, phí và lệ phí.

Cục cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng chuyên sâu về pháp luật, kinh tế, tài chính công và kỹ năng phân tích chính sách; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng Cục ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, bà Trần Thị Minh Hiền - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí khẳng định, đây là những chỉ đạo có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có tính định hướng cụ thể cho công tác năm 2026 và các năm tiếp theo.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho rằng, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng đã định hướng rõ ràng, trúng và đúng đối với vai trò, vị trí, yêu cầu nhiệm vụ của Cục trong giai đoạn tới. Thứ trưởng đã nhấn mạnh yêu cầu Cục phải tiếp tục khẳng định là đơn vị nòng cốt trong tham mưu, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế, phí và lệ phí; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính sách; nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá tác động; chủ động phát hiện sớm các rủi ro chính sách, các điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời tham mưu điều chỉnh.

Năm 2026 dự báo tiếp tục là một năm có nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu cao. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài Bộ, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của toàn thể công chức, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí sẽ phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện thể chế tài chính - ngân sách nhà nước./.