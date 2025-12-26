Cao Bằng: Phát hiện, tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

(TBTCO) - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ hàng hóa vi phạm thẩm lậu ra thị trường.

Cụ thể, thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng khám xét xe hàng vi phạm. Ảnh: CTV

Tiêu biểu là ngày 24/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng, Công an xã Hạ Lang và Đội Quản lý thị trường số 6 (Cơ động) tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Lũng Đồn, xã Hạ Lang. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát xxC-0x4.xx do ông Đ.Đ.D, trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, đoàn công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 11.820 kg chân gà đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.