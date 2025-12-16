Thuế tỉnh Cao Bằng thu hồi được gần 525 tỷ đồng nợ thuế

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế, đến hết tháng 11/2025, đơn vị thu được 524,9 tỷ đồng, trong đó thu nợ thuế năm 2024 chuyển sang là 37,1 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm 2025 là 487,8 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu Ngân sách Nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Đơn vị phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế. Công khai thông tin nợ đọng thuế trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực phối hợp với cơ quan thuế để quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Tính từ 1/1/2025 đến 30/11/2025, đơn vị đã ban hành gần 135 nghìn lượt thông báo tiền thuế nợ; thực hiện công khai thông tin trên 2.500 lượt; ban hành 2.275 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế; ban hành 192 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; ban hành 1 văn bản đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; 81 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.