Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 11 tháng vượt gần 30% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, thu ngân sách 11 tháng năm 2025 do đơn vị thực hiện được 1.815,5 tỷ đồng, đạt 129,8% dự toán HĐND tỉnh, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo của Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, có 11/17 khoản thu vượt dự toán được giao như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.012%; thuế thu nhập cá nhân đạt 123,4%; thu phí, lệ phí đạt 115,9%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 136,6%... Còn 6 khoản thu không đạt tiến độ thu thuế bình quân.

So với cùng kỳ năm trước, có 12/17 khoản thu tăng trưởng: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 16,6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2.416,9%; thu phí, lệ phí tăng 9,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước tăng 48,6%; thu tiền sử dụng đất tăng 138%...

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, để có được kết quả trên, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận những chính sách, pháp luật về thuế, ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đa dạng, kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ mã số thuế, tình hình biến động, tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản của người nộp thuế thông qua việc thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để trao đổi thông tin, kiểm soát việc đăng ký thuế. Cập nhật xử lý kịp thời hồ sơ khai thuế vào hệ thống quản lý thuế, đảm bảo kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế.

Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định.

Theo ông Long, đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN) và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu.

Về công tác kiểm tra, kết quả 11 tháng toàn tỉnh ban hành 127 quyết định kiểm tra, đạt 95% kế hoạch, hoàn thành 106 cuộc. Tổng số kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 14,9 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 33,9 tỷ đồng, giảm lỗ 25,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,2 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp NSNN 9,2 tỷ đồng.

Ông Long cho hay, trong tháng cuối năm, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tình hình thực tế và dự kiến khả năng của từng nguồn thu, Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục triển khai thực hiện tốt dự toán thu ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu NSNN.

Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến cho hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán từ 1/1/2026. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, thực hiện kịp thời, có hiệu quả theo chương trình của Cục Thuế về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin có tính liên kết, tự động hóa cao và áp dụng thuế điện tử./.