Thuế TP. Đà Nẵng giúp hộ kinh doanh tiếp cận mô hình kê khai thuế thuận lợi nhất

(TBTCO) - Trong hơn 1 tháng qua, Thuế TP. Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt chiến dịch 60 ngày cao điểm xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn thành phố, cụ thể, cơ quan thuế đã tổ chức hội nghị đối thoại, phối hợp với nhà cung cấp phần mềm, đại lý thuế và ngân hàng… "cầm tay chỉ việc" giúp hộ kinh doanh tiếp cận mô hình kê khai thuế một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.

Quyết tâm hoàn thành việc xóa bỏ thuế khoán trước ngày 1/1/2026

Trao đổi với phóng viên về kết quả triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm xóa bỏ thuế khoán, ông Ngô Đình Hùng - Phó trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế và UBND thành phố, từ ngày 1/11/2025, Thuế TP. Đà Nẵng đã chính thức phát động “Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, với quyết tâm hoàn thành việc xóa bỏ thuế khoán trước ngày 1/1/2026.

Để triển khai thực hiện, Thuế TP. Đà Nẵng đã tham mưu các văn bản gửi UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Theo đó, ngày 14/11/2025, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3826 về việc triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và hỗ trợ kinh phí triển khai đề án và Kế hoạch số 169 về việc triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Thuế cơ sở TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho hộ kinh doanh.

Theo ông Hùng, ngay từ đầu, đơn vị triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và có tổ chức. Cụ thể, đã ban hành hàng loạt văn bản thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác, cùng nhiều công văn tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, báo đài địa phương và UBND xã, phường cùng phối hợp thực hiện. Hệ thống văn bản này tạo nên một khung chỉ đạo đầy đủ, rõ ràng để triển khai thống nhất trên toàn địa bàn với nội dung nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và kết quả.

Tính đến nay, Thuế TP. Đà Nẵng đã tổ chức 58 hội nghị tập huấn, với sự tham gia của hơn 12.448 hộ kinh doanh tham dự để nghe hướng dẫn chi tiết về kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, chủ trương chuyển đổi mô hình thuế khoán.

Công chức thuế tận tình xuống địa bàn, khu chợ truyền thống, tuyến phố thương mại để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho hộ kinh doanh, kể cả ngoài giờ hành chính hoặc cuối tuần không ngừng nghỉ, đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng eTax Mobile cho hơn 48.600 hộ kinh doanh, đạt gần 90% số hộ trong diện còn lại cần phải cài đặt. Đồng thời, đơn vị đã khảo sát, thu thập và đối chiếu thông tin của 89.037 hộ kinh doanh, đạt 100% tổng số hộ thuộc diện quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp với 16 nhà cung cấp phần mềm, 9 đại lý thuế và 13 ngân hàng để hỗ trợ "cầm tay chỉ việc": từ đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử đến vận hành máy POS, máy tính tiền, giúp hộ kinh doanh tiếp cận mô hình kê khai một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.

Tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng kinh doanh

Đặc biệt, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan truyền thông, mạng xã hội và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở giúp nhận thức của hộ kinh doanh đã thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ đánh giá hình thức kê khai giúp họ quản trị doanh thu - chi phí minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện mở rộng hợp tác và tiếp cận tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Đông - Chủ hộ kinh doanh tại số 1 Nguyễn Biểu, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng chia sẻ, việc sử dụng máy tính tiền đã giúp nâng cao năng lực quản trị cho chính hộ kinh doanh. Thông qua ứng dụng eTax Mobile, tôi luôn nắm được thông tin về chính sách thuế và các thời hạn thực hiện nghĩa vụ, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ.

Cán bộ thuế tận tình hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Việc buộc phải sử dụng hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách một cách bài bản sẽ giúp các hộ kinh doanh nắm rõ tình hình tài chính. Hồ sơ kê khai minh bạch sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng hơn, do có thể chứng minh được dòng tiền và lợi nhuận thực tế.

Ông Ngô Đình Hùng cho biết, trong thời gian còn lại của Kế hoạch “60 ngày cao điểm” và trong giai đoạn chuyển giao đến 1/1/2026, Thuế TP. Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa, đảm bảo quá trình chuyển đổi từ khoán sang kê khai diễn ra suôn sẻ, minh bạch và phù hợp lợi ích của hộ kinh doanh.

Còn theo ông Phạm Đức Nguyên - Chủ hộ kinh doanh số 379 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng, phương pháp khoán truyền thống, dựa trên doanh thu ước tính, đã bộc lộ nhiều hạn chế về sự công bằng và minh bạch, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số và sự phát triển nhanh chóng của các hộ kinh doanh quy mô lớn.

Ông Nguyên cho rằng, bước đầu của giai đoạn chuyển đổi có nhiều khó khăn và hộ kinh doanh chưa thể thích nghi được, tuy nhiên chủ trương chuyển đổi từ phương pháp tính thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam là một bước đi tất yếu, tiến bộ và mang tính chiến lược trong công tác quản lý tài chính quốc gia.

Còn theo Phó trưởng Thuế TP. Đà Nẵng Ngô Đình Hùng, qua hơn một nửa thời gian của kế hoạch 60 ngày cao điểm, Thuế TP. Đà Nẵng đã đạt những kết quả rất tích cực, trên 70% hộ kinh doanh đang sử dụng thuế khoán được tiếp cận thông tin đầy đủ về việc chuyển đổi.

Đáng chú ý, hầu hết hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích minh bạch, công bằng, hiện đại hơn khi chuyển sang kê khai thuế. Phần lớn hộ kinh doanh nắm được quy định mới về hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế và sẵn sàng áp dụng công nghệ, phương thức nộp thuế điện tử.

Cùng với đó, Thuế TP. Đà Nẵng đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, thiết lập hệ thống hỗ trợ đầy đủ, nâng cao tỷ lệ tiếp cận công nghệ và từng bước tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng kinh doanh./.