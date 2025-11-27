Thuế TP. Đà Nẵng khẳng định tinh thần đồng hành cùng hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2026, Thuế TP. Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần "quyết liệt" với “Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới một hệ thống thuế minh bạch, công bằng và hiện đại.

Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đây không chỉ là một nhiệm vụ hành chính, mà còn là một cuộc cách mạng về quản lý thuế, khẳng định cam kết của đơn vị trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo đó, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch "60 ngày cao điểm" bằng sự vào cuộc quyết liệt, không chỉ bó hẹp trong phạm vi ngành Thuế mà còn mở rộng hợp tác chiến lược thông qua sự kiện ký kết hợp tác giữa Thuế Đà Nẵng với 36 đối tác (15 nhà cung cấp giải pháp, 10 ngân hàng thương mại, 8 đại lý Thuế và 3 cơ quan truyền thông báo chí) là một điểm nhấn quan trọng, tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ đầy đủ, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi với chi phí hợp lý, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trên mọi phương diện như công nghệ, vốn, thủ tục kê khai…

Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng hộ", thay vì chờ người nộp thuế đến, hàng loạt các tổ công tác đã được thành lập đi đến trực tiếp từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ trong những ngày đầu chuẩn bị cho công tác chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai. Các Hội nghị hướng dẫn hội kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai cũng đã đồng loạt được tổ chức tại các Thuế Cơ sở.

Hội nghị đã cung cấp cho người nộp thuế những thông tin thiết thực để chuẩn bị những gì để chuyển đổi thành công. Đặc biệt, công tác hỗ trợ lưu động tại các chợ, tuyến phố sẽ tiếp tục được triển khai, đảm bảo mọi hộ kinh doanh đều được hướng dẫn chu đáo nhất.

Theo Thuế TP. Đà Nẵng, đơn vị đã chủ động và công bằng chuyển sang phương pháp kê khai mang lại những lợi ích thiết thực, tạo đà cho hộ kinh doanh phát triển như: Hộ kinh doanh tự xác định doanh thu và số thuế phải nộp dựa trên kết quả kinh doanh thực tế. Thu nhập tăng nộp nhiều hơn, thu nhập giảm nộp ít hơn, đảm bảo sự công bằng tuyệt đối theo từng thời điểm.

Hình ảnh tập huấn và hỗ trợ của công chức Thuế tại các Thuế cơ sở.

Với tinh thần “Mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên”, Thuế TP. Đà Nẵng không chỉ thực hiện nhiệm vụ mà còn xây dựng hình ảnh một "Người bạn đồng hành đáng tin cậy" của người nộp thuế./.